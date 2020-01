Les Pelicans, des proies trop faciles pour Anthony Davis

Après avoir collé 41 points aux Pelicans lors des premières retrouvailles, fin novembre 2019, Anthony Davis a alourdi la note pour le passage de ses anciens coéquipiers à Los Angeles. L’intérieur des Lakers a inscrit 46 points avec une efficacité redoutable : 15/21 au shoot, dont 3/5 à 3-pts et 13/13 aux lancers-francs.



« C’était un match comme les autres », a commenté la star après la victoire des siens. « Le retour à New Orleans était bien plus fort en émotion, pas seulement parce que je jouais contre mon ancienne équipe, mais parce que je revenais dans ma salle. Là, mes coéquipiers m’ont offert des opportunités, m’ont mis en bonne position. Je n’ai rien fait de spécial ou de différent. »

Il a surtout été parfaitement et abondamment servi par LeBron James, avec lequel l’alchimie est toujours aussi frappante et efficace. C’est en seconde mi-temps qu’il s’est écarté du cercle pour faire mal de loin, inscrivant alors 19 points dans le troisième acte, pour réaliser son cinquième match à plus de 40 points de la saison.

« Je trouve qu’on ne l’a pas gavé de ballon dans ce match », constate Frank Vogel. « La majorité de ses paniers sont arrivés dans le rythme du match. Sur des pénétrations, des 3-pts, des lancers-francs, des transitions, des écrans, au poste. Il a marqué de toutes les façons. »

Et quand Davis est comme ça, James se régale. L’ailier a donné 15 passes décisives, dont une grande partie en direction de l’intérieur All-Star. « Il bénéficie du rythme de notre attaque », explique l’ancien des Cavaliers. « Car il est plus rapide, dynamique que les autres. Il est tellement complet. Il n’y a pas une seule action où il a semblé tendu, il a été efficace partout, à l’intérieur comme à l’extérieur. Et il n’a pas manqué un lancer-franc. C’est un grand match de plus pour lui. »