James Harden flatté d’être constamment pris à deux par les défenses adverses

Depuis quasiment les premières semaines de la saison, les défenses n’hésitent plus à envoyer deux joueurs sur le dos de James Harden. L’objectif est simple : forcer les Rockets à marquer sans leur meilleure arme. Après une période d’ajustement, les Texans ont trouvé un équilibre et l’efficacité du barbu est remarquable puisqu’il marque toujours beaucoup (38.2 points) et à des meilleurs pourcentages que par le passé.

Le MVP 2018 n’y a pas échappé contre les Nuggets, surtout en première mi-temps, car ensuite la défense a déjoué malgré les consignes du coach. Résultat : James Harden a inscrit 20 points à 6/10 au shoot après la pause, pour finir à 35 unités et 6 passes.

« J’imagine que cela doit être frustrant pour lui », commente Michael Malone. « Mais il devrait prendre cela comme une énorme marque de respect car les gens s’adaptent à lui, pour que le meilleur scoreur de l’histoire récente lâche le ballon. En un-contre-un, il va vous battre à lui tout seul. Les prises à deux avaient fonctionné en novembre dernier, mais là, c’était différent, il avait les réponses. On est donc devenu hésitant à faire des prises à deux. Quand on hésite, c’est rarement bon. On est le cul entre deux chaises et on offre trop de choses. »

Le scoreur des Rockets est flatté de voir les défenses se torturer l’esprit pour limiter son impact offensif. « Bien sûr. On en parle tout le temps avec le coach, Mike D’Antoni. Cela veut donc dire que je fais les choses correctement, donc c’est plutôt agréable. »

Laisser James Harden en un-contre-un ou affronter un 4-contre-3 ?

Ce respect, il le fait payer en lâchant le ballon au bon moment, afin de permettre à ses coéquipiers de jouer le surnombre ensuite. L’idée, c’est notamment de trouver Russell Westbrook et laisser ce dernier organiser une attaque en 4-contre-3 avec deux shooteurs et un Clint Capela qui traîne près du cercle.

L’ancien du Thunder peut alors pénétrer et plusieurs choix s’offrent à lui pour punir les défenses.

« On prend des bons tirs », estime Mike D’Antoni. « Je ne vois pas comment on peut faire mieux alors qu’on affronte ça des centaines de fois, à chaque match. Les gars ont des bons tirs, donc ça me va. Westbrook est très bon. Je suis confiant car je sais que ce système défensif ne nous dérange pas. Alors certes, parfois, on se manque et on doit redéfinir certaines choses, comme contre Golden State, mais on n’a pas perdu à cause de ça. C’est en défense qu’on a baissé de pied. Ce sont dans les autres secteurs qu’on doit progresser, pour éviter de perdre des matches. Revenir en défense, être concentré, mettre l’intensité nécessaire, c’est ça qui nous préoccupe : pas les prises à deux. »