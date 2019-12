Dejounte Murray a retrouvé des couleurs

Ses quatre petits points inscrits à 2/7 au shoot contre les Mavericks sont venus briser une belle dynamique. Avant ça, sur les cinq derniers matches, Dejounte Murray tournait à 14.2 points à 63% de réussite au shoot, 43% à 3-pts, 5.8 rebonds, 4.6 passes et 2.2 interceptions de moyenne.

C’est pourquoi il ne s’en fait pas, suite à ce petit accident face à Luka Doncic et sa bande. « Je n’attache pas trop d’importance à mes tirs, qu’ils rentrent ou non », assure-t-il dans le San Antonio Express-News. « Il y a plein d’autres choses que je peux faire pour aider mon équipe à gagner. Je pense toujours pouvoir faire mieux. »

Irrégulier en novembre, Gregg Popovich avait décidé de le mettre sur le banc pour commencer les rencontres, Derrick White lui prenant sa place. Une façon de faire un pas de recul, nécessaire selon son coach. « Il devait observer, c’est un avantage. Il a été capable d’observer le basket avec une autre perspective. Depuis qu’il est revenu dans le cinq majeur, il est très bon. »

Le management de Gregg Popovich a été positif puisqu’on a retrouvé le Dejounte Murray du début de saison, tranchant et efficace offensivement, précieux en défense. « Il a progressé au shoot », constate aussi le coach texan. « Il va encore gagner en confiance. Il a beaucoup bossé. »

Et ce n’est pas un hasard si les Spurs affichent un bien meilleur visage en décembre qu’en novembre, là où le meneur était en difficulté. Un Murray en grande forme, c’est un énorme plus pour San Antonio, surtout en défense à l’Ouest. Luka Doncic l’a illustré en le dominant pour son retour à la compétition.

« On en parle constamment avec Popovich. On ne peut pas se reposer, car chaque soir, c’est un Damian Lillard, un Luka Doncic, un Russell Westbrook… Ma carrière est encore jeune et j’ai du chemin à parcourir. Je vais continuer de travailler, apprendre. Ce sont ce genre de choses qui permettent de me préparer à être celui que je souhaite être. »