Le Français William Howard rejoint les Rockets

Parti en G-League après la présaison passée avec le Jazz, William Howard a vu sa ténacité récompensée puisque les Rockets viennent de lui offrir un « two-way contract« . Le Français va donc passer une partie de son temps en G-League, mais aussi jusqu’à 45 jours avec les Rockets, et son profil de shooteur extérieur devrait bien correspondre à l’effectif de Houston.

L’ancien ailier du CSP Limoges évoluait jusque là avec les Salt Lake City Stars, la franchise affiliée au Utah Jazz, et il tournait à 13.1 pts, 5.5 rbds et 2.2 pds, 1.7 int et 0.9 ct de moyenne avec un 55% aux tirs, dont 44% à 3-points. Un pourcentage qui en fait l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de la G-League.

C’est la signature de Chris Clemons jusqu’à la fin de la saison qui a libéré une place pour le Français.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat apparu en 2017 permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Passé ses 45 jours, la franchise doit alors laisser le joueur en G-League pour toute la saison ou lui proposer un vrai contrat NBA.