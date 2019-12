Cody Martin, l’autre bonne surprise de Charlotte

À « Buzz City », se prénommer Cody est visiblement gage d’un bon rendement défensif. Comme Cody Zeller, le rookie Cody Martin a pu compter sur son frère, Caleb, pour le tirer vers le haut. Comme ça a été le cas pour Cody Zeller et son grand frère Tyler, le jumeau de Cody Martin lui a peut-être collé des raclées lorsque les deux étaient plus petits, ce qui lui a enseigné le plaisir de bien défendre et de jouer dur.

Alors que Cody et Caleb ont tous les deux rejoint les Hornets cet été, le premier est dans la rotation de James Borrego, tandis que le second, davantage réputé pour être un scoreur, reste en G-League pour l’instant.

Un boulimique du scouting

Un chiffre pour résumer l’activité du 36e choix de la dernière Draft : quand il est sur le parquet, les Hornets concèdent neuf points de moins sur 100 possessions que lorsqu’il est sur le banc.

Ce qui le résume jusqu’à présent, c’est son efficacité, comme la semaine passée lors de la réception du Jazz, où il s’est illustré par deux dunks en contre-attaque suite à de bonnes séquences défensives. James Borrego ne s’y est pas trompé. Alors qu’il tourne à près de 15 minutes par match, son temps de jeu est monté à 23 minutes en moyenne sur le sept derniers matchs, faisant ainsi de lui le 6e homme des Hornets sur la période.

Eric Musselman, son ancien coach à Nevada, souligne l’état d’esprit de son ex-poulain, qui fait aussi toute la différence face à d’autres joueurs peut-être plus talentueux, mais moins impliqués. « Chaque fois que je disais quelque chose à Cody, il posait toujours une question sur le gars qu’il défendait, comme : « Est-ce que le gars va parfois à gauche ? Je le vois toujours aller à droite. Quand je lui donnais un scouting report, il lisait chaque détail. Si tu lui envoies 20 clips vidéo après un match, il va revenir avec 20 questions. D’autres joueurs, tu peux leur envoyer 20 clips, ils ne te répondront jamais ».

Anticiper les anticipations

Pour James Borrego et Cody Martin, ce qui fait la différence en défense, c’est l’anticipation.

« Cody a cette capacité à comprendre ce qui se passe avant que ça n’arrive, » confirme James Borrego dans le Charlotte Observer. « Il comprend ce que son adversaire direct s’apprête à faire. Il a simplement un formidable feeling. C’est un gamin qui joue dur et il a de la taille, de l’envergure, du timing, du physique. Ce sont tous ces atouts dont on a besoin dans notre défense ».

Cody Martin reste quant à lui plus mesuré. « Je dois encore m’adapter parce que les gars en face sont vraiment bons. On défend sur les meilleurs joueurs du monde. Certains voient même que je vais anticiper, et c’est ce qui fait d’eux des joueurs d’élite. C’est une question de travail. Il faut voir ce qu’ils voient en premier et trouver un moyen de surpasser ça ».

Tout un programme, dans lequel Cody Martin tire pour l’instant son épingle du jeu. Reste aussi à faire évoluer son jeu d’attaque au-delà du simple joueur agressif près du cercle pour que, lui aussi, passe en mode « élite ».