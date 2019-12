Les Clippers racontent les dessous de leur comeback victorieux

« On leur a donné le match »… « On s’est battus nous-mêmes. C’est aussi simple que ça ». C’est l’analyse d’Anthony Davis et de Kyle Kuzma après la défaite des Lakers, qui menaient pourtant de 15 points dans le 3e quart-temps. Mais côté Clippers, on pense l’inverse et on assure plutôt être allés chercher la victoire. À l’origine de ce renversement, un speech à la mi-temps.

« C’était intéressant. Je savais qu’ils avaient la réponse » raconte Doc Rivers. « Je leur ai demandé de parler. Je n’ai pas trop parlé. Je leur ai demandé : « Qu’est-ce que vous avez vu ? » Ils ont répondu : « Ils jouent plus dur que nous ». J’ai donc dit : « Si c’est vrai, ce sera l’ajustement le plus facile de la saison à faire ». »

Et voilà comment les Clippers ont pris le mors aux dents pour attaquer cette deuxième mi-temps, avec évidemment Pat Beverley comme symbole de cette agressivité, mais aussi Kawhi Leonard, auteur de 17 points dans les vingt dernières minutes du match. Les Clippers vont effacer leur déficit de 15 points en neuf minutes pour débuter le dernier quart-temps à égalité.

« On ne se donnait pas à fond, en gros, on était en roue libre » poursuit Montrezl Harrell. « On passait plus notre temps à se plaindre qu’à jouer. En seconde période, on s’est dit : « On oublie tout, et on joue notre basket, et on sera l’équipe qui se donne à fond. Au moins, s’ils nous dominent quand même, on n’aura rien à regretter ». »

Quand on parle d’agressivité, on pense bien sûr à Patrick Beverley. Dans le money time, il va arracher quatre rebonds, mais aussi et surtout réussir ce « contre/interception » sur la tentative de tir de LeBron James pour égaliser. « On a simplement plusieurs vagues de défenseurs, et ce soir, le plus petit gars de l’équipe a réussi le plus gros stop » conclut Paul George.