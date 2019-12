Les Nets élargissent le champ des compétences de DeAndre Jordan

En gobant 20 rebonds face aux Hawks, DeAndre Jordan a non seulement réalisé son record de saison, mais également confirmé que même remplaçant, avec un temps de jeu moindre (21 minutes de moyenne), il reste une référence pour récupérer les ballons sous le cercle.

« On sait ce qu’on va avoir avec DeAndre : un vétéran qui peut protéger le cercle, mettre la pression sur le panier adverse et prendre tous les rebonds qui traînent », décrit Garrett Temple. « C’est son jeu ça. Mais les passes ont été très importantes pour nous. J’avais déjà un peu vu ça à Los Angeles de sa part. Cette année, il est vraiment bon puisqu’il est à deux passes pour un ballon perdu. Pour un pivot qui est censé être un rebondeur et un défenseur, c’est excellent. »

Car oui, ce sont davantage ses 12 points et 6 passes qui sont à souligner dans la performance de l’ancien des Clippers dans la victoire contre Atlanta. En premier quart-temps notamment, il a été très intéressant poste haut, avec sa vision de jeu et ses passes. Les Nets bougeaient, faisaient des coupes et le pivot les a servis avec réussite.

« On joue davantage avec lui, on fait passer le jeu par ses mains avec les remplaçants », souligne Kenny Atkinson. « Il est capable de faire de bonnes passes, de faire et d’utiliser les écrans loin du ballon et de passer. Il est très bon dans ce domaine, il facilite les choses. On a mis l’accent là-dessus et on va continuer. Je suis impressionné par son intelligence de jeu avec la balle. »

Quand aucune passe n’était possible, DeAndre Jordan a dû jouer le un-contre-un. Il ne l’a pas toujours fait avec réussite, mais les intentions étaient bonnes. Il était au moins dangereux. Pénétrer ou passer, le pivot est devant des choix qu’il n’a jamais vraiment faits, étant surtout considéré et utilisé comme une machine à alley-oop.

« Je dois simplement lire les situations, et parfois, je dois attaquer le panier », commente-t-il. « Pour les passes, mes coéquipiers font un remarquable travail pour couper et se déplacer. C’est alors facile pour moi. »