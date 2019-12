Jordan Brand : une touche de rose pour la Air Jordan 34

À première vue, la prochaine teinte de la Air Jordan 34 est plutôt sobre, avec une large place accordée au noir et blanc, et seulement quelques touches de rose.

Mais quand on y regarde de plus près, les détails sont nombreux. Le panneau latéral est à la fois translucide et orné d’un motif. À l’intérieur du pied, le filet noir laisse aussi apparaître l’intérieur. Quelques touches de fantaisie pour une silhouette performante sur les parquets.

Cette paire est annoncée pour ce vendredi 20 décembre. En France, ce modèle est proposé pour 185 euros.

via Sneakernews

