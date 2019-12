Pour son cinq majeur, Toronto va devoir faire un choix entre Norman Powell et Fred VanVleet

Par deux fois cette saison, Norman Powell a été aligné dans le cinq des Raptors. La première fois, c’était pour compenser la blessure de Kyle Lowry. En onze matches, il a ainsi tourné à 15.8 points de moyenne à 48% de réussite au shoot et 4 % à 3-pts. La deuxième fois, c’est depuis quatre matches, car Fred VanVleet est touché au genou droit.

Et là, l’arrière est particulièrement efficace avec 22.5 points par match à 61% au shoot et 50% 3-points. De quoi faire douter Nick Nurse quand Fred VanVleet va quitter l’infirmerie ?

« Je vais certainement y réfléchir », annonce le coach. « Je ne savais pas que ça se ferait avec VanVleet, voilà pourquoi j’hésite à répondre à cette question. Tous les joueurs veulent être titulaires. On a déjà connu ça des millions de fois, non ? Serge Ibaka la saison passée, avec Jonas Valanciunas par exemple. On a déjà traversé ça. »

Remplaçant la saison passée, Fred VanVleet connaît déjà cette position, mais il est dans le cinq majeur depuis le départ de Kawhi Leonard et il y réalise sa meilleure saison en carrière. De son côté, Norman Powell a enfin trouvé un équilibre et de la régularité. Il serait donc dommage de briser cette dynamique positive. Comme il semble impossible de faire plaisir aux deux, le coach essaie de trouver les mots pour éviter une situation compliquée.

« Avec mes expériences passées, je pense qu’il est compliqué d’avoir ces conversations, sur des changements, quand on a gardé le même cinq majeur toute la saison et qu’on change quand les matchups ne sont pas bons pour commencer le match. Un joueur commence tous les matches en saison régulière et soudainement, en playoffs, ce n’est plus le cas. C’est dévastateur à ce moment de la saison. J’essaie donc de diminuer ce facteur en faisant que ces changements ne soient pas si étranges. »

Est-ce à dire que le cinq majeur des Raptors pourrait évoluer d’ici les playoffs et même encore au printemps ?

« Déjà, il y a des joueurs qui sont plus à l’aise avec les titulaires ou avec les remplaçants. Ensuite, un joueur peut élever son niveau de jeu et mériter plus de minutes, donc il intègre le cinq majeur. C’est la meilleure façon de lui donner plus de temps de jeu. De plus, souvenez-vous qu’il y a un an, j’aimais être flexible pendant la saison car il faut parfois savoir le faire en playoffs » conclut d’ailleurs le coach de Toronto.