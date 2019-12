Nike : au tour de la LeBron 17 d’avoir sa version Uninterrupted

« Plus qu’un sportif. » Déjà relayé sur la Air Force 1, le slogan d’Uninterrupted, le media de LeBron James, arrive sur la LeBron 17. Cette fois, il est brodé sur l’empiècement qui cache les lacets. Un empiècement interchangeable. Blanc ou bleu, c’est au choix.

La tige textile est d’un superbe bleu, agrémenté par des touches de noir et d’un bleu plus profond. L’originalité, c’est que les bulles d’air semblent avoir été recouvertes de plastique. De quoi permettre d’utiliser le marqueur fourni pour décorer et personnaliser la chaussure.

Cette édition spéciale sera disponible en France le 26 décembre, pour 225 euros.

