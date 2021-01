Happy Birthday | Quand Dominique Wilkins (57 points) dominait le jeune Michael Jordan (41 points)

Dans sa carrière, Dominique Wilkins a réussi l’exploit de marquer deux fois 57 points dans un match. La seconde fois, c’était il y a plus de 34 ans, le 10 décembre 1986.

Ce soir-là, il a littéralement désossé les Bulls d’un Michael Jordan déjà en mode glouton puisqu’il remportera son premier titre de meilleur marqueur de la NBA avec… 37.1 points de moyenne.

Dans son style délié et athlétique, l’icône des Hawks martyrise la défense de Chicago de ses dunks en haute altitude. Il plante 19 de ses 28 tirs, et 19 de ses 21 lancers-francs pour mener sa franchise à une victoire facile face à des Bulls, coachés par Doug Collins, encore loin de ce qu’ils vont devenir.

Dans sa troisième année, et jeune recordman des points inscrits en playoffs, Michael Jordan a pourtant tenté de lui compliquer la vie. « Sa Majesté » inscrit 41 unités, soit presque la moitié des points de Chicago, mais ce n’est pas au niveau d’un Dominique Wilkins qui marche sur l’eau et de Hawks bien supérieurs.

Les deux hommes ont toutefois pris rendez-vous, et deux ans plus tard, ils se retrouvent dans ce qui reste encore l’un des plus spectaculaires concours de dunk de l’histoire !