Earl Lloyd, le premier Noir de l’histoire de la NBA

Son nom ne vous dit pas forcément quelque chose, et pourtant il y aura bientôt 70 ans, le 31 octobre 1950, Earl Lloyd entrait dans l’histoire en devenant le premier Noir à jouer dans un match de saison régulière en NBA.

À l’instar de Jackie Robinson au baseball, c’est un pionnier du basket qui s’était éteint le 26 février 2015, même si Earl Lloyd refusait d’être placé sur le même plan que Jackie Robinson.

« En 1950, le basket était confidentiel, et il n’avait pas la notoriété du baseball » avait-il rappelé. « Je ne pense pas que ma situation soit comparable à celle de Jackie Robinson qui évoluait dans un environnement hostile, avec des coéquipiers qui ne voulaient pas être avec lui. En basket, les gars avaient l’habitude d’être intégrés dès l’université. Il y avait une mentalité différente. »

Champion NBA en 1955

Ce fameux 31 octobre 1950, la rencontre opposait les Washington Capitols, une équipe coachée par Red Auerbach de 1946 à 1949, aux Rochester Royals (futurs Sacramento Kings). Elle eut lieu à Rochester. Lloyd (1,96 m pour 102 kg) jouait ailier pour les Capitols. La Ligue n’avait que 4 ans d’existence et elle ne ressemblait évidemment pas à ce qu’elle est aujourd’hui. Lloyd, surnommé « The Big cat » (Le grand chat), allait faire tomber une barrière très symbolique.

« J’imagine que les gens s’attendaient à voir débarquer des membres du Ku Klux Klan avec leurs cordes et leurs robes. Il ne s’est rien passé. A ma sortie de la fac, je devais montrer à tout le monde que les gars de ma Conférence étaient aptes à évoluer en NBA, pas seulement moi. »

Au cours de cette saison 1950-51, trois autres joueurs afro-américains foulèrent les parquets de la NBA : Hank DeZonie, Nathaniel Clifton (New York Knicks) et Chuck Cooper (Boston Celtics). Lloyd fut le premier en action. Cooper l’imita dès le lendemain. Clifton quatre jours après. En décembre, DeZonie s’engagea avec les Tri-Cities Blackhawks.

Premier assistant noir de la NBA

Né le 3 avril 1928, Lloyd fut distingué par le Hall of Fame en 2003 en tant que pionnier de la lutte contre la ségrégation raciale. Sorti de West Virginia State College, une fac avec uniquement des étudiants noirs, et retenu au neuvième tour (107e choix) de la draft 1950 par les Capitols, il passa une décennie dans la Ligue : quelques semaines à Washington donc, six saisons à Syracuse et deux à Detroit. Il fut d’ailleurs champion NBA en 1955 avec les Syracuse Nationals (4-3 contre Fort Wayne en Finales).

Après sa fin de carrière de joueur à Detroit, il s’essaya également au coaching, d’abord comme assistant et il sera d’ailleurs le premier assistant noir-américain en 1968. Trois ans plus tard, il devient même coach en chef des Pistons (77 matches entre 1971 et 1972). Il y travaillera aussi comme scout pendant cinq ans, et on dit qu’il a découvert des joueurs comme Earl Monroe et Willis Reed.