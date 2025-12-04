Bernard King, l’autre roi de New York

Comme Jay-Z, lui aussi né un 4 décembre, Bernard King a eu le droit un jour au surnom (lié à son nom, évidemment) de « King of New York ». Enfant de Brooklyn, il s’était imposé dans les années 80 comme l’un des joueurs les plus explosifs et spectaculaires de l’histoire de la NBA.

Drafté en 1977 par New Jersey, cet ancien joueur de l’université de Tennessee passe d’abord deux saisons de l’autre côté de la rivière Hudson avant un périple à l’Ouest (à Utah puis Golden State).

Un gros scoreur

En 1982, il revient à New York et il explose aux yeux de tous. Fort attaquant, parfois trop (il oubliait souvent ses coéquipiers et de défendre), Bernard King était tout en facilité avec un physique équilibré (2m03 pour 93 kg). Un finisseur incroyable, difficile à stopper en contre-attaque par la qualité de ses appuis et ses grands bras.

Avec lui, les compteurs et les records sautent : en janvier 1984, il devient le premier joueur en 20 ans à marquer 50 points dans deux matches de suite. Puis il établit le record de points pour un match de Noël toujours en 1984, avec 60 points contre les Nets, son ancienne équipe.

La même saison, il devient meilleur marqueur de la NBA avec 32.9 points de moyenne. Il est élu dans le meilleur cinq de la saison et décroche une sélection au All-Star Game. Cette année-là, il est élu MVP par les joueurs lors d’un sondage réalisé par Sporting News. Il est au sommet de son art alors que la NBA débarque en France, via Canal+.

Et s’il avait joué avec Patrick Ewing…

Malheureusement, une blessure aux ligaments croisés du genou droit le fait chuter de son trône. On est en mars 1985, et on ne sait pas encore que Bernard King ne trouvera jamais son niveau d’antan.

Son genou est refait de A à Z, et il ne joue que six matches en deux ans. Ce sera d’ailleurs l’un des plus grands regrets de l’histoire de New York : ne jamais avoir pu associer Bernard King à Patrick Ewing, drafté en 1985. En 1988, le roi déchu quitte New York avec le statut d’idole du Madison Square Garden.

Il ira réaliser quelques cartons avec les Bullets de Washington, avant de boucler la boucle à New Jersey. Il aura marqué 19 655 points dans sa carrière, en 874 matches, soit 22.5 points de moyenne par match. Idole de Carmelo Anthony, qui a pris sa relève aux Knicks, Bernard King est enfin entré au Hall Of Fame. Une injustice réparée.

Son match à 60 points