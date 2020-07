Au tour de Reebok de rendre hommage à James Harden sur la Question d’Allen Iverson

Trois mois après avoir vu la Harden 4 d’adidas rendre hommage à Allen Iverson, Reebok rend la pareille au MVP 2018 sur la Question d’Allen Iverson, en version mid. Le nom de la paire : « OG Meets OG ».

En plus de reprendre les couleurs des Rockets, le modèle porte carrément le logo de « The Beard » à l’arrière, à la place de celui de « The Answer ». Un joli crossover – si on peut se permettre – entre les premières chaussures signature des deux hommes. Sortie planifiée le 7 août au prix de 150 dollars.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Jordan Why Not Zer0.3 dans son nouveau coloris avec un nouveau design agrémenté de lacets extérieurs pour un maintient optimal du pied.