Les Rockets ne se laissent pas le temps de douter. Deux jours après sa défaite face à Miami, Houston s’est offert une victoire convaincante contre les Pacers. Très efficaces à 3-points (19/35), les Texans ont profité de l’adresse de Kevin Durant (21 points) ou encore de Reed Sheppard (20 points) pour mener toute la soirée.

Face à des Nets peu inspirés, les Bulls sont allés chercher un match référence. Adroits à longue distance (21/46) et appliqués collectivement (36 passes décisives), ils ont signé leur performance la plus aboutie de la saison jusqu’ici. Avec huit joueurs à 10 points ou plus, dont Matas Buzelis (25 points), et Josh Giddey en quasi triple-double (18 points, 14 rebonds et 9 passes décisives), Chicago a décroché sa quatrième victoire de l’exercice.

Washington renoue avec le succès

Washington a enfin mis un terme à sa mauvaise série. Après avoir enchaîné huit revers consécutifs, les Wizards ont profité d’un déplacement à Toronto pour retrouver le sourire. Portés par les double-double d’Anthony Davis (25 points, 14 rebonds) et AJ Dybantsa (23 points, 12 rebonds), ils l’ont emporté sur le fil au Canada.

Car oui, malgré l’absence de Scottie Barnes, Kawhi Leonard, et même RJ Barrett, les Raptors sont restés dans le match grâce aux 24 points d’Immanuel Quickley. Ils ont même eu une chance de forcer la prolongation, manquée par Jamison Battle.

Detroit confirme sans Cade Cunningham

Après sa victoire à San Antonio, Detroit devait confirmer face aux Pelicans. Cade Cunningham laissé au repos, les Pistons ont brillé collectivement, avec sept joueurs à 10 points ou plus, dont John Collins en meilleur marqueur (20 points). Eux aussi très efficaces derrière l’arc (17/32), ils ont profité du coup de mou de leurs hôtes en fin de match pour se détacher au tableau d’affichage.

Le suspense n’a duré qu’un quart-temps pour Phoenix. Malgré le nouveau coup de chaud de Darius Acuff Jr. (36 points), les Suns n’ont fait qu’une bouchée des Kings. Et ce, grâce évidemment à un excellent Devin Booker (29 points), mais aussi à un Dillon Brooks auteur de sa meilleure performance de la saison en attaque (29 points à 12/18 au tir).

Fin de série pour les Lakers. Après neuf victoires de suite, les coéquipiers d’un Luka Doncic trop esseulé (29 points) et d’un Quentin Grimes (20 points) qui n’a pas réitéré l’exploit de la nuit passée se sont inclinés face au Jazz. Grâce à Keyonte George (30 points, 10 passes décisives), Utah s’est offert un succès de prestige dans la Cité des Anges.

Indiana – Houston : 104-119

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Brooklyn – Chicago : 107-137

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Toronto – Washington : 99-103

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Nouvelle-Orléans – Detroit : 109-122

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Sacramento – Phoenix : 107-128

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LA Lakers – Utah : 97-109

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