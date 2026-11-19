Ils l’ont encore fait ! Malgré les absences de plusieurs joueurs majeurs, les Sixers ont trouvé les ressources pour s’imposer sur le parquet d’une équipe d’Orlando qui restait sur quatre victoires consécutives. Derrière Joel Embiid (26 points, 6 rebonds, 7 passes décisives, 3 contres), LeBron James et VJ Edgecombe (22 et 24 points) ont signé leur meilleur match offensif de la saison pour aller chercher la victoire dans le « money-time ».

Le Magic a pourtant compté jusqu’à 17 points d’avance dès le premier quart-temps (39-22), porté par son adresse extérieure (6/9 à 3-points, dont 4/5 pour le seul Desmond Bane). Le tout sans négliger le spectacle, à l’image des dunks d’Anthony Black et des envolées de Goga Bitadze. Les bons passages de la paire Jabari Walker – Labaron Philon Jr. en fin de période ont toutefois permis aux Sixers de réagir (40-27).

VJ Edgecombe a réponse à tout

LeBron James puis Joel Embiid ont ensuite sonné la révolte pour ramener Philadelphie à portée de tir (58-51). Le pivot camerounais a répondu à deux reprises à Franz Wagner, avant de s’offrir un énorme contre sur Wendell Carter Jr. Avec un panier au buzzer de VJ Edgecombe, les Sixers avaient déjà considérablement réduit l’écart à la mi-temps (69-64).

L’adresse extérieure de Kentavious Caldwell-Pope et d’Anfernee Simons, associée au travail de sape de Joel Embiid, a encore accentué la pression sur le Magic au retour des vestiaires (88-87). Mais Franz Wagner, Anthony Black et Jalen Suggs, auteur de deux paniers importants, ont permis à Orlando de conserver les commandes jusqu’au début du quatrième quart-temps (97-92).

C’est alors que VJ Edgecombe a pris les choses en main. Déchaîné, le sophomore a enchaîné les paniers avant de servir Jabari Walker à 3-points pour faire passer Philadelphie devant (106-107). Joel Embiid a pris le relais avec une passe décisive pour LeBron James, puis un contre sur Anthony Black, avant deux lancers-francs qui ont permis aux Sixers de boucler un 13-3 (107-111).

Après un dernier 3-points de VJ Edgecombe et un panier à mi-distance de LeBron James, la délivrance est finalement venue d’Anfernee Simons. Parfaitement servi par « LBJ » dans le corner, l’arrière a sanctionné la défense floridienne d’un tir primé décisif pour tuer le suspense. Philadelphie pouvait savourer un nouveau succès arraché au mental (121-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les rois du « comeback » ont encore frappé. Ce n’est pas la première fois que les Sixers parviennent à s’imposer après avoir accusé un gros retard au score. En l’occurrence, c’est déjà la sixième fois que Philadelphie l’emporte après avoir compté au moins dix points de retard. Personne n’a fait mieux en NBA cette saison. Une nouvelle démonstration de caractère pour les hommes de Nick Nurse, capables de renverser une rencontre pourtant bien mal engagée.

– Anfernee Simons, l’enfant du pays. Titularisé pour la première fois de la saison, Anfernee Simons a répondu présent avec 18 points, 2 rebonds et 2 passes décisives. C’est surtout lui qui a inscrit le 3-points décisif, sur un service parfait de LeBron James. Un joli cadeau pour le natif de Longwood, en banlieue d’Orlando, passé par le lycée Edgewater puis l’IMG Academy, également située en Floride.

– La fin de match de VJ Edgecombe. Si Anfernee Simons a scellé le sort de la rencontre, VJ Edgecombe a largement contribué au succès des siens. Inarrêtable dans le dernier quart-temps, avec 13 de ses 24 points, le sophomore a endossé le costume de leader offensif laissé vacant par Tyrese Maxey. Son hyperactivité des deux côtés du parquet, son adresse extérieure et sa capacité à faire les bons choix ont fini par faire plier Orlando. Avec également 8 rebonds et 6 passes décisives, il a signé une prestation particulièrement complète.

– Les lancers-francs ratés par Orlando. Un maigre 9/17 sur la ligne dans une rencontre aussi serrée, face au quasi impeccable 23/26 de Philadelphie, coûte forcément cher. Jalen Suggs a notamment manqué trois lancers-francs dans le dernier quart-temps, au pire moment pour le Magic. Un match se gagne sur des détails, et Orlando peut nourrir de sérieux regrets dans ce domaine.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 121 MEM 124 IND 104 HOU 119 MIA 137 MIL 130 ORL 116 PHI 121 BRO 107 CHI 137 TOR 99 WAS 103 NOR 109 DET 122 OKC 112 ATL 117 DAL 116 GSW 94 DEN 105 BOS 101 LAL 83 UTH 91 SAC 101 PHO 126