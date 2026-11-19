Après la démonstration infligée à Dallas, Boston pensait avoir retrouvé son rythme à Denver. Pendant une mi-temps, les Celtics ont parfaitement exploité la défense en retrait de Nikola Jokic, multipliant les tirs ouverts et les décalages.

Jayson Tatum donne le ton avec 20 points avant la pause, tandis que Payton Pritchard, Sam Hauser et Derrick White profitent des espaces laissés par la défense locale. Boston remporte le premier quart-temps 30-24, puis le deuxième 31-25 pour rentrer aux vestiaires avec 12 longueurs d’avance (61-49). Si Denver reste toutefois en vie, c’est grâce à son activité au rebond offensif. Les Nuggets captent neuf rebonds dans le seul deuxième quart-temps et inscrivent 12 de leurs 25 points sur des secondes chances.

Huit pertes de balle d’affilée !

Au retour des vestiaires, le match change totalement de visage. Denver fait remonter Nikola Jokic sur les écrans, multiplie les prises à deux sur les porteurs de balle et ferme les lignes de passe lorsque les Celtics s’ouvrent vers le cercle.

Boston ne trouve aucune réponse. En trois minutes, en milieu de troisième quart-temps, les Celtics perdent ainsi huit ballons de suite ! Malgré deux temps-morts de Joe Mazzulla, les Nuggets signent un 8-0 et effacent quasiment tout leur retard.

Limité à 19 points dans la période, Boston voit son avance fondre complètement. Résultat, égalité parfaite à l’entrée du dernier quart-temps (80-80).

Derrick White remet alors un peu d’ordre dans l’attaque des Celtics. L’ancien meneur des Spurs attaque le cercle, trouve ses partenaires et réalise également deux replis défensifs précieux. Mais Boston reste maladroit, tandis que les Nuggets continuent de provoquer des fautes avec un DeMar DeRozan de plus en plus à l’aise dans son rôle de joker.

Jamal Murray délivre Denver

Le duel devient de plus en plus physique et indécis. A 6 minutes du terme, Paul George commet sa sixième faute et laisse Boston terminer sans l’un de ses principaux cadres. Jayson Tatum, lui, ne retrouve jamais le rythme de sa première mi-temps : après ses 20 points avant la pause, il n’en inscrit que quatre en 2e mi-temps.

Neemias Queta et Chris Cenac Jr. maintiennent tout de même les Celtics en vie grâce à leur activité au rebond offensif. A trois minutes de la fin, Boston ne parvient plus à convertir ses tirs, mais les deux intérieurs multiplient les efforts et Queta finit par planter un dunk précieux.

La décision intervient finalement dans les dernières secondes. A 6 secondes du buzzer, Jamal Murray inscrit un tir difficile après un gros écran de Jokic qui donne trois longueurs d’avance aux Nuggets. Joe Mazzulla prend un temps-mort pour la dernière possession, mais Jayson Tatum écope d’une sévère faute technique, offrant un lancer supplémentaire à Denver. Résultat, les Nuggets s’imposent 105-101 après une fin de match irrespirable.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil défensif des Nuggets. Après avoir reculé pendant toute la première mi-temps, Denver a changé sa couverture défensive en faisant remonter Nikola Jokic et en envoyant davantage de pression sur le ballon. Boston n’a jamais réellement trouvé la réponse.

– La seconde mi-temps manquée de Jayson Tatum. Auteur de 20 points avant la pause, l’ailier n’en a ajouté que quatre ensuite. Ses pertes de balle et cette dernière faute technique finale ont pesé lourd. Alors que le temps-mort était sifflé, Tatum a balancé la balle vers l’arbitre situé au milieu de terrain.

– Jamal Murray encore décisif. Le meneur des Nuggets a une nouvelle fois assumé le tir le plus important du match, à 6 secondes de la fin. Un shoot en sortie d’écran avec un peu d’espace pour se créer son tir à mi-distance. Et c’est encore lui, derrière, qui sanctionne la faute technique de Jayson Tatum avec un lancer-franc supplémentaire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 121 MEM 124 IND 104 HOU 119 MIA 137 MIL 130 ORL 116 PHI 121 BRO 107 CHI 137 TOR 99 WAS 103 NOR 109 DET 122 OKC 112 ATL 117 DAL 116 GSW 94 DEN 105 BOS 101 LAL 97 UTH 109 SAC 107 PHO 128