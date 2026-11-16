Après un premier quart-temps historique, les Celtics pulvérisent les Mavericks

Il n’y aura pas eu de match au TD Garden. Avec quatre jours de repos dans les jambes, les Celtics ont pris à la gorge des Mavericks qui disputaient leur deuxième rencontre en 24 heures, sans Kyrie Irving, laissé au repos, «back-to-back» oblige.

Derrick White et Jordan Walsh donnent immédiatement le ton. Les deux joueurs inscrivent 19 des 24 premiers points de Boston pour creuser un premier écart déjà abyssal (24-4). Dallas manque 16 de ses 18 premières tentatives, dont ses huit tirs à 3-points, tandis que les Celtics récitent leur basket des deux côtés du terrain.

Boston termine le premier quart-temps à 59% de réussite, avec sept paniers primés, 14 points dans la raquette et une domination nette au rebond. Après douze minutes, le score est déjà de 42-9. Ces 33 longueurs constituent le plus gros écart de l’histoire de la franchise à la fin d’un premier quart-temps.

Les Mavericks évitent temporairement le naufrage

Dallas retrouve un peu de tenue dans le deuxième acte, notamment grâce à Zaccharie Risacher. Le Français inscrit neuf de ses 18 points avant la pause et aide les Mavericks à faire quasiment jeu égal durant la période.

Mais les pertes de balle continuent de freiner les Texans et Boston conserve 30 longueurs d’avance à la mi-temps (67-37). Déjà neuf joueurs des Celtics ont marqué, avec Derrick White en tête à 11 points.

Les Mavericks ne profitent pas davantage du retour des vestiaires. Paul George et Jordan Walsh sanctionnent coup sur coup depuis les coins, puis Neemias Queta inscrit lui aussi un tir à 3-points. L’écart repasse au-delà des 30 unités.

Cooper Flagg tente bien de réagir, mais comme la veille, le rookie de l’année en titre connaît une soirée compliquée. Il termine avec 17 points et 4 passes, mais à seulement 5/15 au tir, avec 3 ballons perdus.

Jayson Tatum plie définitivement la rencontre

Après avoir laissé ses coéquipiers donner le ton, Jayson Tatum prend complètement le contrôle du troisième quart-temps. L’ailier All-Star inscrit 21 points dans la période, à 6/9 au tir, dont quatre paniers à 3-points.

Il marque notamment les 13 derniers points de Boston et conclut son festival par un tir primé en « step-back », à quatre secondes du buzzer. Les Celtics abordent alors le dernier acte avec 33 points d’avance (104-71). Ces mêmes 33 points du premier quart-temps.

Joe Mazzulla peut vider son banc, mais les remplaçants maintiennent la même intensité. Ron Harper Jr., Baylor Scheierman et Luka Garza alimentent un nouvel éclat, permettant à Boston de porter son avance à 40 points (117-77), puis jusqu’à 41. Au final, les Celtics s’imposent 131-94 face à des Mavericks déjà au bout du rouleau.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un premier quart-temps historique. En menant 42-9 après douze minutes, Boston a établi la plus grande avance de son histoire à la fin d’un premier quart-temps. Le record est détenu par les Lakers de 1987, qui avaient mené de 36 points après 12 minutes face aux Kings.

Le coup d’accélérateur de Jayson Tatum. Le leader de Boston n’a pas eu besoin de forcer en première mi-temps avant d’inscrire 21 points dans le troisième quart-temps. Ses 13 points consécutifs en fin de période ont définitivement mis un terme à la rencontre.

Dallas sans énergie. En « back-to-back » et privé de Kyrie Irving, le groupe de Dusty May a paru épuisé dès l’entre-deux. Les Mavericks ont débuté à 2/18 au tir et 0/8 à 3-points avant de subir leur troisième défaite de suite. Zaccharie Risacher en profite pour se montrer avec 18 points à 8 sur 9 aux tirs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 131 IND 124 PHO 123 LAL 131 LAC 113 CHA 105 UTH 102 SAS 110 BOS 131 DAL 94 TOR 108 NYK 112 WAS 119 HOU 147 MIL 106 ATL 113 SAC 103 OKC 125