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Stats & Highlights | Les Mavericks chutent face à l’équipe C de Cleveland

Publié le 15/11/2026 à 7:16 Twitter Facebook

NBA – Dans une soirée perturbée par les problèmes de trafic aérien, les Cavaliers dominent les Mavericks sans aucun titulaire. Pour leur part, les Grizzlies repoussent facilement les Nets.

cleveland mavericksPrivés de leurs cinq titulaires habituels, mais aussi de Sam Merrill, les Cavaliers ont clairement créé la surprise face aux Mavericks (127-117). Ancien partenaire de Cooper Flagg à Duke, Tyrese Proctor en a profité pour signer le premier triple-double de sa carrière avec 24 points, 11 rebonds et 10 passes, avec trois records personnels égalés ou battus. Il est d’ailleurs le premier joueur de Cleveland à réussir un triple-double depuis Max Strus en avril 2024. Les Cavaliers ont également bénéficié des 22 points de Mario Hezonja, des 20 de Meleek Thomas et des 13 points et 8 rebonds de Norchad Omier.

Pour répondre à un Kyrie Irving en feu dans le 3e quart-temps, Proctor plante deux 3-points pour porter l’écart à +22 dans le 4e quart-temps et tirer le rideau sur la rencontre. Vu les circonstances, Dallas a raté le coche et le duo Irving – Flagg a été maladroit : 17 sur 44 aux tirs, dont 7 sur 22 à 3-points.

Au lendemain de leur carton face aux Pelicans, les Grizzlies ont confirmé contre Brooklyn (129-110). Après avoir placé dix joueurs à 10 points ou plus la veille, ils ont encore été sept à atteindre cette barre. Ty Jerome et Zach Edey ménagés, Cedric Coward a mené Memphis avec 23 points et 12 rebonds, tandis que Taylor Hendricks a établi son record en carrière avec 22 points. Javon Small a ajouté 19 points et Cam Spencer 17 points et 8 passes. Les Grizzlies ont pris le contrôle en débutant le match par un 9 sur 11 à 3-points, avant de rejoindre la pause avec 17 longueurs d’avance (71-54).

Privé de Michael Porter Jr, Brooklyn est revenu sous les 10 points d’écart dans le troisième quart-temps, mais Memphis a rapidement repoussé l’écart à +22. Aux côtés de Julius Randle (22 points), Nolan Traoré inscrit 11 points en sortie de banc.

Miami – Detroit
New Orleans – Denver
Minnesota – Chicago

Cleveland – Dallas : 127-117

Cleveland Cavaliers / 127TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyrese Proctor3410/194/130/04711102010102435
Mario Hezonja349/122/22/20774302012228
Meleek Thomas338/173/91/21342304042012
Thomas Bryant277/122/43/429113301061926
Jaylon Tyson335/133/75/504444020101816
Norchad Omier265/51/12/226825110111323
Craig Porter283/60/13/3459601516918
Riley Minix221/60/30/00000400022-3
Total48/9015/4016/1813415431242161127
Dallas Mavericks / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Kyrie Irving3711/257/165/724653311-33432
Cooper Flagg386/190/66/81785200101817
Caleb Martin326/71/22/235834110-71525
P.J. Washington263/102/42/222412011-20108
Daniel Gafford164/51/11/212312010-111011
Naji Marshall294/100/34/421351130-21212
Santi Aldama162/62/51/2112131001676
Zaccharie Risacher142/51/30/011202100-555
Morez Johnson140/20/04/411200100-945
Walter Clayton Jr.131/50/40/002221000-922
Total39/9414/4425/311426402320873117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NOR108
DEN116
CLE127
DAL117
MIA137
DET117
MEM129
BRO110
MIN106
CHI117

Memphis – Brooklyn : 129-110

Memphis Grizzlies / 129TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Cedric Coward327/134/65/6391241222132334
Cam Spencer336/103/32/201182230201721
Cameron Boozer287/130/31/344850222131522
Isaiah Stewart155/110/41/2033350207118
Jaylen Wells241/31/32/302221000056
Taylor Hendricks299/130/24/632542020132223
Javon Small295/113/76/60225111021920
Olivier-Maxence Prosper204/72/21/122405001151113
Kris Murray191/51/40/002231400938
GG Jackson21/11/10/000000000333
Jahmai Mashack10/00/00/000000000000
Karim Lopez10/00/00/011200000002
Total46/8715/3522/29132841341811125129
Brooklyn Nets / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Julius Randle318/163/63/613452340-182219
Day'Ron Sharpe277/140/22/292115012041624
Noah Clowney356/143/110/025734023-71518
Danny Wolf275/134/80/042613011-131413
Egor Demin273/83/72/301122030-9115
Nolan Traoré195/130/41/201122011-15115
Moritz Wagner183/42/22/215643010-231018
Mikel Brown Jr.192/52/30/001124210-367
Terance Mann91/30/20/010111000-922
Drake Powell11/10/00/000000000022
Chaney Johnson120/10/01/214501001-915
Keon Ellis70/00/00/000012100702
Josh Minott10/10/10/00000001000-2
Total41/9317/4611/1719244326247166110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NOR108
DEN116
CLE127
DAL117
MIA137
DET117
MEM129
BRO110
MIN106
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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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