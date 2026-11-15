Stats & Highlights | Les Mavericks chutent face à l’équipe C de Cleveland

Privés de leurs cinq titulaires habituels, mais aussi de Sam Merrill, les Cavaliers ont clairement créé la surprise face aux Mavericks (127-117). Ancien partenaire de Cooper Flagg à Duke, Tyrese Proctor en a profité pour signer le premier triple-double de sa carrière avec 24 points, 11 rebonds et 10 passes, avec trois records personnels égalés ou battus. Il est d’ailleurs le premier joueur de Cleveland à réussir un triple-double depuis Max Strus en avril 2024. Les Cavaliers ont également bénéficié des 22 points de Mario Hezonja, des 20 de Meleek Thomas et des 13 points et 8 rebonds de Norchad Omier.

Pour répondre à un Kyrie Irving en feu dans le 3e quart-temps, Proctor plante deux 3-points pour porter l’écart à +22 dans le 4e quart-temps et tirer le rideau sur la rencontre. Vu les circonstances, Dallas a raté le coche et le duo Irving – Flagg a été maladroit : 17 sur 44 aux tirs, dont 7 sur 22 à 3-points.

Au lendemain de leur carton face aux Pelicans, les Grizzlies ont confirmé contre Brooklyn (129-110). Après avoir placé dix joueurs à 10 points ou plus la veille, ils ont encore été sept à atteindre cette barre. Ty Jerome et Zach Edey ménagés, Cedric Coward a mené Memphis avec 23 points et 12 rebonds, tandis que Taylor Hendricks a établi son record en carrière avec 22 points. Javon Small a ajouté 19 points et Cam Spencer 17 points et 8 passes. Les Grizzlies ont pris le contrôle en débutant le match par un 9 sur 11 à 3-points, avant de rejoindre la pause avec 17 longueurs d’avance (71-54).

Privé de Michael Porter Jr, Brooklyn est revenu sous les 10 points d’écart dans le troisième quart-temps, mais Memphis a rapidement repoussé l’écart à +22. Aux côtés de Julius Randle (22 points), Nolan Traoré inscrit 11 points en sortie de banc.

Cleveland – Dallas : 127-117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NOR 108 DEN 116 CLE 127 DAL 117 MIA 137 DET 117 MEM 129 BRO 110 MIN 106 CHI 117

Memphis – Brooklyn : 129-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NOR 108 DEN 116 CLE 127 DAL 117 MIA 137 DET 117 MEM 129 BRO 110 MIN 106 CHI 117