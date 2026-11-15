Les Bulls surprennent des Wolves méconnaissables

Arrivés à Minneapolis le jour même de la rencontre après avoir battu Atlanta la veille en raison des problèmes de l’aviation aux Etats-Unis, les Bulls pouvaient craindre de manquer d’énergie. C’est pourtant Minnesota qui s’est présenté sans rythme ni intensité.

Pour preuve, les Wolves commencent la partie par 13 échecs de suite derrière l’arc, dont 10 dans le seul premier quart-temps. Chicago en profite pour prendre immédiatement les commandes sous l’impulsion de Matas Buzelis et Norman Powell. Avec seulement 17 points inscrits en douze minutes, leur plus faible total de la saison sur un quart-temps, les partenaires de Rudy Gobert (0 sur 7 aux tirs !) sont déjà distancés (17-29).

Minnesota débloque enfin son compteur à 3-points au début du deuxième acte et enchaîne même trois réussites en quelques possessions. L’embellie reste très brève. Faute de circulation du ballon, les Wolves multiplient les attaques précipitées et les tirs en première intention. C’est une vraie bouillie de basket.

En face, Chicago attaque beaucoup plus franchement le cercle. Les Bulls inscrivent 30 de leurs 58 points de la première mi-temps dans la peinture et terminent le deuxième quart-temps par un 12-7. Buddy Hield et Patrick Williams sanctionnent de loin tandis que Powell trouve deux fois le chemin du cercle. A la pause, les Bulls sont à +13 (45-58).

Ayo Dosunmu sonne la révolte

Face à son ancienne équipe, Ayo Dosunmu tente de réveiller les Wolves au retour des vestiaires. L’arrière inscrit 14 points dans le troisième quart-temps, dont un layup en transition qui ramène Minnesota à trois longueurs (66-69).

Mais Chicago ne panique pas. Buzelis trouve Hield derrière l’arc pour conclure un 11-3 et repousser immédiatement les Wolves à 11 points (69-80). Malgré quelques initiatives de LaMelo Ball et Jaden McDaniels, les Bulls abordent le dernier acte avec un avantage encore confortable (88-80).

Ball ramène une dernière fois Minnesota à -6 (88-94), mais son équipe ne se rapprochera pas davantage. Powell inscrit un layup puis un 3-points pour lancer un 15-6, prolongé par des tirs primés de Josh Giddey et Buddy Hield. À cinq minutes de la fin, Chicago a définitivement repris le large (94-109).

Les Bulls s’imposent 117-106 et décrochent une deuxième victoire de suite pour la première fois de la saison. Minnesota voit, de son côté, sa série de cinq succès prendre brutalement fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le sérieux des Bulls. Malgré leur match en prolongation disputé la veille, leur arrivée tardive à Minneapolis et les absences de Caleb Wilson, Jalen Smith et Nic Claxton, les Bulls ont dominé une équipe pourtant reposée. Ils n’ont pas été géniaux mais les Wolves étaient si mauvais que leur plus grand sérieux a suffi pour faire la différence.

– Une soirée catastrophique à 3-points. Minnesota a manqué ses treize premières tentatives à 3-points, et termine à 9/38, soit 24%. LaMelo Ball a particulièrement insisté avec un 4/19 derrière l’arc !

– Norman Powell en patron. Avec 23 points à 10/19 aux tirs, l’arrière a puni les Wolves chaque fois qu’ils menaçaient de revenir, confirmant sa prestation de la veille face aux Hawks. Même si Buzelis et Giddey sont les visages de l’équipe, Powell apparaît comme le «go-to-guy» dont avaient besoin les Bulls.

– Ayo Dosunmu bien seul. L’ancien Bull a été le meilleur joueur de Minnesota avec 24 points à 10/16, dont 14 dans le troisième quart-temps. Jaden McDaniels a ajouté 18 points, mais sans peser suffisamment sur le déroulement de la rencontre. Quant à Rudy Gobert, il est toujours aussi à la rue avec un 0 sur 7 aux tirs. Et pourtant, la raquette des Bulls est loin d’être effrayante.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NOR 108 DEN 116 CLE 127 DAL 117 MIA 137 DET 117 MEM 129 BRO 110 MIN 106 CHI 117