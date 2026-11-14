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Le trafic aérien paralysé aux États-Unis, plusieurs équipes NBA prises au piège

Publié le 14/11/2026 à 9:51 Twitter Facebook

NBA – Une panne du contrôle aérien américain a cloué les avions au sol pendant plus de quatre heures vendredi. Plusieurs franchises NBA ont dû revoir leurs déplacements, à commencer par les Cavaliers et les Nets.

Les avions NBAGrosse pagaille dans le ciel américain ! Vendredi, la Federal Aviation Administration (FAA) a suspendu tous les décollages aux États-Unis pendant plus de quatre heures, en raison d’une panne des systèmes de communication du contrôle aérien. D’après les autorités américaines, aucune preuve de cyberattaque n’a été relevée à ce stade.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, pointe plutôt la vétusté du système de contrôle aérien, dont certains équipements remontent aux années 1980. Selon ESPN, cette situation exceptionnelle a perturbé les déplacements de plusieurs équipes NBA, à la veille de nouvelles rencontres.

Les Nets ont notamment été bloqués à La Nouvelle-Orléans, alors que les joueurs avaient déjà embarqué dans leur avion pour rejoindre Memphis, où ils doivent affronter les Grizzlies samedi soir.

Les Cavaliers contraints de s’adapter

Même casse-tête pour les Cavaliers, attendus à Cleveland samedi pour recevoir les Mavericks, quelques heures après leur rencontre à Miami.

« Ça fait partie du métier. Il faut simplement s’adapter », expliquait un Kenny Atkinson fataliste, dont l’équipe a finalement décidé de passer la nuit en Floride avant de repartir samedi matin.

Les Pistons avaient, eux, pu rejoindre Miami avant l’interruption du trafic, tandis que les Bulls et les Grizzlies devaient également voyager après leurs rencontres de vendredi.

Depuis, les décollages ont repris partout aux Etats-Unis, mais les retards pourraient se prolonger tout le week-end.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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