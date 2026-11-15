Les Nuggets passent entre les gouttes à La Nouvelle-Orléans

Dans une passe difficile, sans Bennedict Mathurin, Trey Murphy et donc désormais Dejounte Murray, les Pelicans s’attendaient à souffrir face aux Nuggets. Même s’il y a eu une sixième défaite de suite à l’arrivée, les hommes de Jamahl Mosley ont tout de même réussi à tenir bon, rivalisant avec Denver pendant presque tout le match et forçant Jamal Murray (23 points, 7 rebonds, 9 passes décisives) et Nikola Jokic (26 points, 8 rebonds, 10 passes décisives) à s’employer jusqu’au bout pour aller chercher la victoire.

Denver a en effet eu toutes les peines du monde à se détacher des Pelicans en première mi-temps. Le 8-2 passé par le trio de leaders Murray-Gordon-Jokic a vite été mis à mal par les 3-points de Jordan Poole puis de Saddiq Bey. Trevon Brazile et Spencer Jones ont redonné six longueurs d’avance aux Nuggets à l’issue du premier acte (23-26), mais New Orleans a continué de coller aux basques de la franchise des Rocheuses jusqu’à la pause.

Après les deux paniers de Marvin Bagley III, Jamal Murray a essayé de relancer les siens grâce à trois paniers de suite, mais rien n’y a fait, les locaux ont vite recollé. Derik Queen a apporté un précieux relais à son tour avec un 3-points, un panier à mi-distance puis une bonne défense afin de permettre à Jeremiah Fears de s’envoler au dunk en contre-attaque (44-49). Le 3-points d’Herb Jones et le panier en transition de Jaron Pierre Jr ont ainsi maintenu la pression sur Denver jusqu’à la mi-temps (51-56).

Les regrets pour les Pelicans

On croyait que les Nuggets allaient enfin passer la vitesse supérieure après le repos, avec Nikola Jokic en commandant de bord pour finir à trois reprises mais aussi faire briller Jamal Murray et Christian Braun. L’écart est repassé à +12 sur un panier de Jamal Murray (62-74), jusqu’à ce que Jaron Pierre Jr par deux fois et Derik Queen ne relancent les locaux grâce à leur adresse extérieure. Toujours à 3-points, après un rebonf offensif de Derik Queen, Karlo Matkovic a même porté la marque à 82-84 peu avant le début du dernier acte.

C’est finalement au début du quatrième quart-temps que le match a basculé. Marvin Bagley III a montré la voie en contrant Saddiq Bey en haute altitude avant de participer à un 9-0 aux côtés de la triplette Murray-Jonhson-Jones (82-95). DeMar DeRozan et Aaron Gordon ont apporté leur pierre à l’édifice pour offrir aux Nuggets le plus gros écart du match (87-102). Les 3-points d’Herb Jones et Saddiq Bey n’ont pas suffi à inverser la tendance, la faute à un 3-points de Christian Braun qui a permis à Denver d’assurer ses arrières jusqu’au bout pour l’emporter. Le 0/2 d’Yves Missi et la faute de Saddiq Bey sur Nikola Jokic a achevé les derniers espoirs des Pelicans, battus 116-108 après un ultime dunk de Christian Braun en transition.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New Orleans passe la sixième. C’est déjà la sixième défaite de suite pour les Pelicans. Après avoir enchaîné les roustes sur ses derniers matchs, New Orleans a quelque peu relevé la tête cette nuit face à une grosse écurie de la conférence Ouest. On est encore loin du compte, mais derrière Zion Williamson (24 points), six joueurs ont atteint les 10 points ou plus afin de permettre aux locaux de rivaliser, jusqu’à ce début de quatrième quart-temps qui a un peu plombé la fin de match.

– Jaron Pierre Jr se montre. Avec Bennedict Mathurin sur le carreau et Dejounte Murray sur le départ, le 58e choix de la dernière Draft a profité de l’occasion pour poursuivre son apprentissage en accéléré. Après avoir joué 7 puis 4 minutes face à Brooklyn puis Memphis plus tôt dans la semaine lors de ses deux premières sorties de la saison, l’arrière a cette fois joué 23 minutes pour signer 13 points et montrer un peu de son caractère. New Orleans en a bien besoin…

– Christian Braun et Marvin Bagley III à la rescousse. On ne sait pas si c’est Denver qui a joué en mode «diesel» ou si c’est New Orleans qui a élevé son niveau de jeu. Toujours est-il que derrière Jamal Murray et Nikola Jokic, Christian Braun et Marvin Bagley III ont été précieux. Alors qu’on attendait Cam Johnson ou Aaron Gordon, les deux ont influencé le quatrième quart-temps à leur manière. L’intérieur a en effet fait partie de ceux qui ont permis à Denver de bien débuter la période, avec notamment un panier et un contre sur Saddiq Bey. Avec 17 points (et 4 interceptions) au compteur, le deuxième a également été important, sur son tir à 3-points pour faire repasser les siens à +13 et son dunk afin de faire définitivement plier les Pelicans.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NOR 108 DEN 116 CLE 127 DAL 117 MIA 137 DET 117 MEM 129 BRO 110 MIN 106 CHI 117