Les Pelicans prennent fessée sur fessée

51, 34, et 31 points. Ce sont les écarts des trois défaites concédées par les Pelicans respectivement face aux Warriors, aux Nets et aux Grizzlies.

«Je ne suis pas content, mais ne pas être content ne va pas résoudre nos problèmes», concède Jamahl Mosley. «Des ajustements doivent certainement être faits sur notre manière de défendre ou plutôt sur notre absence de défense. C’est ce que je dois faire en tant qu’entraîneur.»

Réputé comme spécialiste de la défense, Jamahl Mosley doit trouver des solutions pour resserrer la défense de son équipe qui reste sur une série de cinq revers consécutifs où ils ont encaissé, en moyenne, 135,8 points. Cette série noire efface leur enchaînement de quatre succès de rang qui leur avait permis de retrouver un bilan positif.

En conférence de presse après la défaite face aux Grizzlies, l’entraîneur des Pelicans a tenté d’expliquer ces problèmes défensifs. Il a pointé du doigt les mauvaises rotations de ses joueurs avec des extérieurs qui arrivent facilement à dépasser leur vis-à-vis pour forcer les intérieurs à venir en aide et libérer d’autres joueurs.

«Nous devons nous dire qu’il est normal de concéder certaines choses, mais nous ne pouvons pas laisser passer autant d’actions près du cercle ou encaisser autant de tirs ouverts parce que nous sommes coincés dans nos rotations», précise Jamahl Mosley. «Certains schémas défensifs fonctionnent avec certains joueurs, mais pas avec d’autres. Donc, nous devons mieux faire.»

Jamahl Mosley comprend la déception des fans

Les Grizzlies se sont régalés face à la défense poreuse des Pelicans et dix joueurs ont inscrit au moins dix points. Avec ce nouveau revers, les Pelicans pointent désormais à un bilan de quatre victoires pour neuf défaites et ils possèdent, sans surprise, l’une des pires défenses de NBA. Avec 120.2 encaissés pour 100 possessions, ils occupent la 29e place et seuls les Bulls font moins bien avec 122 points encaissés pour 100 possessions.

La situation risque d’aller de mal en pis pour la franchise de Louisiane puisqu’elle va affronter les Nuggets, les Warriors, les Pistons, le Thunder et les Spurs. Cinq équipes qui ont des atouts pour exposer la défense de New Orleans même si les Warriors sont plus que prenables sans Stephen Curry.

«Je suis déçu de notre manière de jouer. Lorsque les fans regardent ça, ce n’est pas ce à quoi ils s’attendent», regrette Jamahl Mosley. «Je comprends cela et je ne me cache pas de cette réalité. Si j’étais un fan, je me dirais que l’équipe doit être meilleure et nous allons l’être.»