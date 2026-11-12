Les Warriors inquiets pour Stephen Curry

Stephen Curry n’a joué que cinq minutes face aux Rockets, et ce n’est pas parce qu’il a été expulsé…

Le meneur All-Star a en effet ressenti une douleur sur le côté droit de ses abdos. Il est encore resté quelques minutes sur le terrain pour réussir un panier à 3-points. Mais juste après ce tir, le meneur grimace. Sur l’action suivante, il essaie d’attaquer le panier, mais il est contré par Jabari Smith Jr.

Lors du temps-mort suivant, il échange avec Steve Kerr avant de rejoindre les vestiaires. Les Warriors annoncent finalement que Stephen Curry ne reviendra pas en jeu, victime d’une blessure à l’abdomen.

« Il s’est blessé au niveau de l’abdomen et il a dit que cela ne lui était jamais arrivé auparavant », explique Steve Kerr. « Il a quitté la salle en deuxième mi-temps pour passer une IRM et nous attendons les résultats. Nous sommes inquiets, mais je n’ai aucune idée de l’ampleur de cette blessure. »

Pour déterminer la durée de son absence, il faudra donc attendre les résultats de cette IRM. Cette blessure est un nouveau coup dur pour des Warriors, qui restaient sur huit victoires de suite avant cette défaite face à Houston. Une série qui s’explique évidemment par le très bon début de saison de Stephen Curry qui tourne à 27.8 points de moyenne à 50% de réussite au tir et 45% à 3-points.

Cette saison, les Warriors ont déjà joué deux matchs sans Stephen Curry, pour une victoire et une défaite. Ils sont d’abord tombés sur le parquet des Suns avant de dominer les Clippers portés par Yaxel Lendeborg.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GSW 80 36.2 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GSW 74 33.6 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GSW 26 28.1 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GSW 78 38.2 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GSW 78 36.5 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GSW 80 32.7 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GSW 79 34.2 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GSW 79 33.4 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GSW 51 32.0 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GSW 69 33.8 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GSW 5 27.9 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GSW 63 34.2 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GSW 64 34.5 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GSW 56 34.7 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GSW 74 32.7 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GSW 70 32.2 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GSW 43 30.9 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6 2026-27 GSW 9 28.6 50.3 45.7 98.7 0.3 3.8 4.1 4.3 1.4 1.0 1.8 0.1 30.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.