Les Warriors perdent Steph Curry et tombent à Houston…

Après six victoires en autant de matchs à domicile, place au road-trip pour les Warriors. Golden State entame une série de cinq rencontres à l’extérieur avec un premier arrêt à Houston pour défier les Rockets, avec l’objectif d’enchaîner un neuvième succès de rang.

Jabari Smith Jr. ouvre le score avec un panier primé. Brandin Podziemski et Draymond Green inscrivent les premiers points de Golden State, mais Houston passe un 7-0 et Amen Thompson réussit deux lancers francs pour déjà donner dix points d’avance à son équipe (17-7).

Pour relancer les Warriors, Stephen Curry dégaine à 3-points, mais le « Chef » quitte ses coéquipiers une minute plus tard. Touché à l’abdomen droit, il rejoint les vestiaires et ne reviendra pas. Sans leur meneur, les Warriors connaissent de grosses difficultés offensives. Les hommes de Steve Kerr passent plusieurs minutes sans inscrire de panier dans le jeu, ce qui permet à Houston de reprendre dix points d’avance (26-16).

Golden State revient à égalité

Les Rockets enfoncent un peu plus les Warriors grâce à un panier à 3-points de Fred VanVleet dans les dernières secondes du premier quart-temps (35-20). Mais les Californiens effacent une partie de leur retard dès le début de la période suivante.

Ils s’appuient notamment sur la bonne entrée de LJ Cryer, qui réussit coup sur coup deux paniers à 3-points. Sur la possession suivante, Yaxel Lendeborg intercepte un ballon dans les mains d’Amen Thompson et conclut en contre-attaque pour ramener son équipe à deux possessions (39-33).

Malgré le retour de Kevin Durant, Houston n’arrive pas à creuser un nouvel écart. Golden State retrouve de l’adresse derrière l’arc et finit même par égaliser (49-49). Les Warriors ne parviennent toutefois pas à prendre les commandes et comptent encore cinq points de retard à la mi-temps (56-51).

Le troisième quart-temps ressemble à la période précédente. Les Warriors tentent de rester au contact des Texans, tandis que Houston peine à se détacher. Les Rockets enchaînent les tirs ratés à 3-points, mais un dunk en contre-attaque de Tari Eason leur permet de reprendre dix points d’avance (80-70).

Marcus Smart exclu, Reed Sheppard décisif

Les nerfs s’échauffent à la fin du troisième quart-temps. Sur un tir raté de Gui Santos, Charles Bassey prend position sous le cercle pour tenter de récupérer le rebond, mais accroche aussi le bras de Marcus Smart. Une action qui ne plaît pas au meneur des Rockets.

Alors que Charles Bassey repart en défense, Marcus Smart le rejoint. Les deux hommes échangent quelques mots avant que l’ancien joueur des Lakers ne porte un coup au visage du pivot des Warriors. Logiquement, Marcus Smart est exclu.

Ce troisième quart-temps se termine sur deux lancers francs de Yaxel Lendeborg, qui ramène son équipe à six longueurs (85-79). Mais Reed Sheppard redonne rapidement de l’air aux Rockets. Il réussit deux tirs primés consécutifs pour repousser Golden State (96-85).

Cela ne suffit pourtant toujours pas à enterrer les Warriors. Brandin Podziemski convertit un 3+1 et les visiteurs reviennent à six points, entretenant l’espoir d’un nouveau renversement de situation.

Mais les Rockets ont de la répondant. Reed Sheppard et Fred VanVleet réussissent chacun un nouveau tir de loin, tandis que Golden State perd deux ballons qui permettent aux Texans de creuser définitivement l’écart (108-93).

Les Warriors s’inclinent finalement 115-108, malgré un dernier sursaut, et voient leur série de huit victoires consécutives prendre fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry n’a joué que six minutes. Sur un contact avec Jabari Smith Jr. dans les premières minutes de la partie, Stephen Curry est touché. Cela ne l’empêche pas d’inscrire un panier à 3-points, mais il rejoint les vestiaires juste après. Il ne reviendra finalement pas en jeu, victime d’une blessure à l’abdomen droit. Une mauvaise nouvelle pour Golden State, qui entame tout juste une série de cinq déplacements.

– Les Warriors se sont longtemps accrochés. Sans Stephen Curry, on pouvait s’attendre à voir les Rockets s’imposer facilement, mais il n’en fut rien. Pour préserver leur série de victoires, les Warriors sont restés dans la rencontre jusqu’au dernier quart-temps. Ils ont notamment pu compter sur Yaxel Lendeborg, auteur d’un double-double à 25 points et 10 rebonds, malgré son 2/7 à 3-points. Brandin Podziemski l’a épaulé avec 22 points, mais cela n’a pas suffi.

– Le coup de chaud de Reed Sheppard fatal aux Warriors. Golden State avait réussi à résister aux 11 points de Kevin Durant dans le premier quart-temps, puis aux 15 points d’Amen Thompson dans le troisième acte. Mais c’est finalement Reed Sheppard qui a assommé les Californiens. Auteur de trois paniers à 3-points dans le dernier quart-temps, le jeune arrière a porté un coup fatal aux espoirs adverses, avec l’aide de Fred VanVleet, lui aussi précieux derrière l’arc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 114 WAS 101 NYK 107 CLE 115 TOR 93 BOS 98 CHI 119 SAS 124 MEM 118 DEN 123 MIL 112 LAL 123 NOR 111 BRO 145 UTH 108 ORL 123 HOU 115 GSW 108 POR 118 OKC 108