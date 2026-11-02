Avec un immense Yaxel Lendeborg, les Warriors enchainent une 4e victoire de suite !

Privés de Stephen Curry et de Draymond Green, laissés au repos, les Warriors ont du mal à rentrer dans leur match. Leur défense laisse Rui Hachimura (24 points, 7 rebonds), Kobe Sanders (16 points) et Brook Lopez trop seuls, et les Clippers terminent le premier quart-temps à 6/11 à 3-points et avec huit longueurs d’avance (37-29).

L’activité de Gui Santos, la défense d’Al Horford et l’adresse de Brandon Williams (17 points) réveillent Golden State, et deux paniers de suite de Yaxel Lendeborg permettent aux Warriors de débuter le deuxième quart-temps sur un 16-4 pour prendre l’avantage (45-41). Le rookie continue sur sa lancée et marque les dix derniers points de Golden State en première mi-temps (63-57).

Les Clippers n’abdiquent pas

Dans le sillage de Brandin Podziemski et de De’Anthony Melton (21 points), les Warriors enfoncent le clou et mettent les Clippers à -14 (77-63). Rui Hachimura tente de stopper l’hémorragie, mais deux tirs primés de Yaxel Lendeborg forcent Ty Lue à prendre un temps mort (85-70). Kris Dunn (12 points) et Kobe Sanders bénéficient cependant de trois pertes de balle de suite de Golden State pour jeter un froid dans le Chase Center. Darius Garland (15 points, 7 passes) se met au diapason et les Clippers restent en embuscade (91-85).

Comme en début de deuxième mi-temps, c’est Brandin Podziemski qui relance les Warriors. Bien épaulé par Brandon Williams, Yaxel Lendeborg et De’Anthony Melton, il permet à son équipe de débuter fort le dernier quart-temps pour prendre seize longueurs d’avance (108-92) ! Le sixième tir primé de Yaxel Lendeborg, suivi d’un 2+1 de Podziemski, met les Clippers hors d’état de nuire (118-97), à moins que…

Yaxel Lendeborg gourmand

À trois points de son premier match à 40 points en NBA, le rookie abuse du tir à 3-points et les Clippers infligent un 13-0 aux Warriors pour revenir à -8 à deux minutes du terme (118-110).

Steve Kerr met son nouveau protégé sur le banc, et ce sont deux 3-points de De’Anthony Melton qui scellent la rencontre. C’est la quatrième victoire de suite pour Golden State et la cinquième défaite de rang pour les Clippers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– C’était Monsieur Propre déguisé en Yaxel Lendeborg. Transparent et gaspilleur contre les Lakers, Yaxel Lendeborg a été tout l’inverse cette nuit contre l’autre équipe de Los Angeles. Il a établi un nouveau record de points sur un match, avec 37 points à 13/19 aux tirs et 6/11 à 3-points. C’est la deuxième fois en sept matchs qu’il atteint la barre des trente unités. Le rookie, qui avait perdu 12 ballons lors des deux derniers matchs, a été beaucoup plus patient cette fois. Il a terminé la rencontre avec six passes décisives et seulement deux ballons perdus.

– La base arrière de Golden State est en rythme. Malgré l’absence de Stephen Curry, les arrières de Golden State ont dominé leurs adversaires du jour. Brandin Podziemski (17 points, 8 rebonds, 8 passes) confirme sa bonne forme du moment. De’Anthony Melton (21 points, 6 rebonds) continue d’être agressif des deux côtés du terrain, et Brandon Williams (17 points) amène une force de percussion que les Warriors n’ont pas eue depuis longtemps en sortie de banc.

– Les renforts sont en route pour les Clippers. Alors que les Clippers étaient privés de la moitié de leur rotation, Ty Lue se voulait rassurant quant au retour à la compétition de Brandon Ingram et de Max Strus, tous deux envoyés en G-League pour bosser leur foncier. Les deux joueurs devraient faire leurs débuts avec leur nouvelle équipe assez rapidement. En les attendant, Ty Lue peut être satisfait de l’apport de Rui Hachimura, mais également de l’adresse de Kobe Sanders.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 97 BOS 108 IND 90 BRO 98 GSW 124 LAC 112 LAL 131 TOR 125