Zion Williamson n’a plus les mots face au naufrage des Pelicans

Zion Williamson soupire plusieurs longues secondes après avoir entendu la question. Puis lâche un simple : « Inacceptable. » « Je n’ai même pas les mots. C’est tout simplement inacceptable », répète l’intérieur des Pelicans, invité à expliquer la défaite de cette nuit face aux Nets.

Ses 29 points auront bien peu pesé dans cette partie perdue de 34 points face à une formation qui ne comptait que trois victoires en onze rencontres. Une très lourde défaite qui intervient deux jours après un revers historique de 51 points (138-87) sur le parquet des Warriors. Jamais dans leur histoire les Pelicans n’avaient perdu avec un tel écart.

« On doit tous, joueurs comme entraîneurs, nous regarder dans le miroir quand nous sommes seuls et nous demander si on a fait tout ce qu’il fallait pour notre équipe. Est-ce que j’étais bien placé dans les aides défensives ? Est-ce que j’étais le dernier défenseur quand il le fallait ? Est-ce que je suis sorti contester les tirs pour leur compliquer la tâche ? Est-ce que j’ai fait les efforts ? », énumère l’intérieur.

Passablement remonté, l’ailier-fort insiste sur les responsabilités défensives de chacun. Car cette nuit, sa formation a laissé les Nets shooter à 57% de réussite, dont 49% de loin (20/41), pour terminer avec 145 points encaissés. Brooklyn avait même inscrit 83 points à la pause !

En ajoutant les 138 points concédés face aux Warriors et les 139 encaissés auparavant contre les Clippers, les Pelicans viennent ainsi de prendre 422 points en trois rencontres. Soit près de 141 points de moyenne !

Jamahl Mosley estime ne pas faire son boulot

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes : trois matchs de suite à plus de 130 points encaissés. C’est une combinaison de beaucoup de choses, de notre volonté de défendre à un haut niveau soir après soir. Mon boulot est de les préparer et puis la capacité à rester ensemble quand les choses ne vont pas dans notre sens. […] Je ne fais pas mon boulot en poussant ces gars à défendre comme ils le devraient », regrette Jamahl Mosley.

Le coach était privé pour la deuxième fois de suite de Trey Murphy III, l’un de ses meilleurs éléments en défense. Seulement, « l’approche mentale qu’on doit avoir dans ces moments est de réaliser que personne ne va nous sauver quand on perd quelqu’un. On doit avoir encore plus un état d’esprit de guerrier », réclame l’entraîneur.

Ce dernier estime que ce serait une autre histoire si ses Pelicans n’avaient rien montré en défense depuis la reprise. « Parce qu’on a déjà prouvé qu’on en était capables », note l’ancien coach d’Orlando, dont la formation vient de subir un quatrième revers consécutif après avoir signé quatre victoires de suite.

Avec un bilan de quatre victoires pour huit défaites, New Orleans est donc retombé dans ses travers. De quoi pousser Zion Williamson à réclamer une réaction collective.

« J’ai dit que personne n’aimait perdre de cette manière, mais si on ne veut plus connaître de telles défaites, on doit commencer par nous remettre en question. Nous regarder dans le miroir et nous demander : est-ce que j’ai fait ce qu’il fallait pour mon équipe ? Pas individuellement. Est-ce que j’ai fait ce qu’il fallait pour mon équipe ? C’est à partir de là qu’on pourra avancer », prône-t-il dans un rare moment de colère froide.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOR 24 27.8 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOR 61 33.2 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOR 29 33.0 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOR 70 31.5 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOR 30 28.6 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NOR 62 29.7 60.0 25.0 71.6 2.0 3.7 5.7 3.2 2.3 1.0 2.0 0.5 21.0 2026-27 NOR 11 32.7 62.2 50.0 77.9 1.6 3.5 5.2 2.6 3.2 2.0 1.9 0.5 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.