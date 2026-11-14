Dejounte Murray réclame son transfert aux Pelicans !

Présent à La Nouvelle-Orléans depuis deux ans, après avoir été récupéré en provenance d’Atlanta, Dejounte Murray semble être arrivé à la fin de ce chapitre. Comme annoncé par ESPN, il veut quitter les Pelicans et les deux camps travaillent désormais en vue d’un transfert.

« Aujourd’hui, les représentants de Dejounte Murray nous ont informés de sa demande de transfert. Nous allons étudier les possibilités qui servent au mieux les intérêts de notre organisation », a confirmé la franchise.

Selon Chris Haynes, les Suns seraient déjà intéressés par ses services, alors que Jalen Green perd du terrain dans la rotation de Phoenix.

À tout juste 30 ans, Dejounte Murray souhaite retrouver un rôle important dans une équipe compétitive, alors que les Pelicans ne comptent que quatre victoires après douze matchs et n’ont plus disputé les playoffs depuis 2024. Cette semaine, Zion Williamson avait également exprimé son ras-le-bol face à la situation.

Un drôle de message sur les réseaux sociaux

Titulaire sous Jamahl Mosley, comme il l’était déjà sous Willie Green et James Borrego, le meneur tourne à 13.4 points, 4.6 rebonds, 4.4 passes et 1.6 interception de moyenne depuis la reprise. Freiné par une fracture de la main puis une rupture du tendon d’Achille, il n’a disputé que 54 matchs sur les trois dernières saisons. Il touche 32.8 millions de dollars et possède une « player option » à 30.8 millions pour 2027/28.

Son départ marquerait un nouvel échec pour les Pelicans, qui avaient sacrifié Dyson Daniels, Larry Nance Jr, E.J. Liddell et deux premiers tours de Draft pour le récupérer en 2024.

Cette semaine, Dejounte Murray avait surtout fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Irrité par une stat soulignant que les Pelicans affichent un bilan de 3-0 en son absence, contre 1-8 lorsqu’il joue, il avait lâché : « Au vu de ce qui se passe EN INTERNE, on dirait bien que quelqu’un t’a demandé de publier ça ! LE SABOTAGE EST RÉEL ! »

La fracture semble donc définitive entre la franchise et le joueur, qui a depuis supprimé son message sur X/Twitter.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAS 38 8.5 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAS 81 21.5 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAS 66 25.6 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAS 67 31.9 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 SAS 68 34.8 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36.4 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 35.7 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NOR 31 32.6 39.3 29.9 82.3 0.5 5.9 6.5 7.4 2.0 2.0 3.4 0.4 17.5 2025-26 NOR 14 27.8 48.4 30.6 86.7 0.3 5.1 5.4 6.4 2.4 1.6 3.4 0.2 16.7 2026-27 NOR 9 31.4 43.1 29.6 92.6 0.8 3.8 4.6 4.4 2.3 1.6 2.3 0.6 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.