Jalen Green perd du terrain dans la rotation des Suns

Les Suns retrouvent le sourire, mais pas forcément Jalen Green. Alors que Phoenix vient de remporter quatre de ses cinq derniers matchs, l’ancien des Rockets voit son temps de jeu diminuer. Dernier exemple : la victoire face aux Hornets, durant laquelle il n’a disputé que 21 minutes, sans même entrer en jeu dans le dernier quart-temps…

Pourtant titulaire, Jalen Green a terminé avec 12 points à 3/9 aux tirs, 4 rebonds et aucune passe décisive, avec un +/- de -16, le pire de son équipe. C’est la troisième fois de suite qu’il reste sous les 25 minutes, même si les deux rencontres précédentes avaient été moins disputées.

Interrogé sur ses choix, Jordan Ott a expliqué avoir privilégié d’autres profils pour terminer la rencontre.

« Nous savions que nous devions davantage faire jouer Oso [Ighodaro] parce qu’ils changeaient davantage en défense. Et nous devions trouver un moyen de prendre des rebonds contre cette équipe », a expliqué l’entraîneur, avant d’évoquer les difficultés offensives de son équipe. « Évidemment, nous avons souffert offensivement, donc nous avons fait des choix un peu plus défensifs. Nous allons revoir tout ça. »

Des remplaçants qui gagnent du terrain

De fait, Jordan Goodwin a disputé l’intégralité du dernier quart-temps, tandis que Luke Kennard a également participé à la fin de rencontre. Et Jordan Ott a apprécié la contribution de ce dernier, malgré son 0/5 derrière l’arc.

« Il a eu de l’impact même sans marquer à 3-points. Et c’est ce qu’il faut, particulièrement avec l’évolution de la ligue. La défense compte, la création et la circulation du ballon aussi. Il a fait tout ça. »

L’entraîneur a ainsi salué la polyvalence de Luke Kennard et de Jordan Goodwin pour épauler Devin Booker à la création, tout en insistant sur la nécessité de multiplier les actions face aux défenses qui changent sur les écrans.

Le problème dépasse toutefois cette seule rencontre. Comme le souligne Kellan Olson, d’Arizona Sports, le quatuor Booker–Green–Brooks–Bridges a affiché un différentiel de -23 en seulement 17 minutes face à Charlotte. Un problème d’équilibre qui pousse désormais Jordan Ott à terminer les rencontres sans certains de ses titulaires.

Jalen Green cherche encore le bon équilibre

Pour Jalen Green, la difficulté est aussi individuelle. Habitué à attaquer le cercle et à chercher ses tirs, l’arrière doit trouver sa place aux côtés de Devin Booker, tout en assumant davantage de responsabilités à la création.

Après ses retrouvailles réussies avec Houston, marquées par 16 points et 6 passes décisives, il avait justement été interrogé sur la façon de concilier son rôle de créateur avec son agressivité naturelle.

« C’est une bonne question. Je ne sais pas. Il faut déjà commencer par être agressif », avait-il reconnu.

Un équilibre encore difficile à trouver pour celui qui était arrivé dans l’Arizona dans le cadre de l’échange impliquant Kevin Durant. Jordan Ott n’a pas annoncé de changement définitif dans sa hiérarchie mais comme à New York avec Mikal Bridges, la tendance est plutôt claire…

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31.9 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34.2 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31.7 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32.9 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 32 25.9 42.2 31.3 74.7 0.5 3.1 3.6 2.8 1.3 1.1 2.3 0.3 17.8 2026-27 PHO 10 27.7 42.6 27.3 63.0 0.5 2.8 3.3 3.4 1.5 0.6 2.6 0.6 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.