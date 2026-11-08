Jalen Green tenait absolument à battre les Rockets

Ce n’était pas une rencontre comme les autres pour Jalen Green. Opposé aux Rockets, qui l’avaient sélectionné en 2e position de la Draft 2021 puis échangé contre Kevin Durant et Dillon Brooks, l’arrière des Suns avait entouré ce rendez-vous sur son calendrier.

Phoenix s’est finalement imposé 102-99 pour signer une deuxième victoire consécutive et mettre un terme à une série de huit défaites face à Houston. Jalen Green a contribué à ce succès avec 16 points à 7/14 aux tirs, 6 passes décisives et une grosse entame de match.

« C’était un match très émotionnel pour moi. J’ai passé la majeure partie de ma carrière là-bas. J’ai grandi à Houston en tant que joueur et j’y ai beaucoup appris », a-t-il reconnu. « C’était un match qu’il fallait absolument que je gagne. Je suis heureux qu’on l’ait remporté sous le maillot des Suns. »

Jalen Green donne le ton

Auteur de huit points dans le premier quart-temps, Jalen Green a immédiatement affiché ses intentions. Phoenix a ainsi débuté à 16/21 aux tirs pour prendre jusqu’à 19 longueurs d’avance, avant de voir Houston revenir à hauteur grâce à un 22-3 avant la pause.

« J’ai simplement essayé d’être agressif et de jouer en défense. Pour le moment, c’est vraiment ma priorité : être moi-même », a expliqué l’ancien Rocket, qui a également échangé quelques mots avec le banc de Houston durant la rencontre.

Cette agressivité s’inscrit dans le projet défensif développé par Jordan Ott. Après avoir provoqué 25 pertes de balle face à Orlando, Phoenix a cette fois contenu les Rockets à 39% de réussite. Le jeune tandem intérieur formé par Oso Ighodaro et Khaman Maluach a notamment limité Alperen Sengun à 5/16 aux tirs.

« On a le talent pour être une excellente équipe défensive », estime Jalen Green. « Quand on enchaîne les stops, cela nous donne beaucoup d’énergie. Il faut simplement continuer à travailler et à progresser chaque jour. »

Devin Booker conclut, Dillon Brooks muselle Durant

Après le retour de Houston, Devin Booker a pris ses responsabilités. Le leader des Suns a inscrit neuf points consécutifs dans les dernières minutes pour terminer avec 24 points et offrir la victoire aux siens.

« Il a fait ce qu’il fait toujours », a résumé Jalen Green. « Il a pris le contrôle du match lorsque nous en avions besoin. »

L’autre ancien Rocket de Phoenix, Dillon Brooks, a également joué un rôle essentiel. Malgré ses 11 points, l’ailier s’est surtout illustré en défense face à Kevin Durant, limité à 5/14 aux tirs et 1/7 à 3-points. L’ancien joueur des Suns a manqué la tentative qui aurait pu arracher la prolongation.

« KD est l’un des meilleurs scoreurs de l’histoire et Dillon l’un des meilleurs défenseurs de la ligue », a poursuivi Jalen Green. « C’était un duel plaisant à regarder. »

Plus que ses statistiques personnelles ou un éventuel désir de prouver sa valeur à son ancienne franchise, Jalen Green voulait surtout repartir avec la victoire.

« J’ai été transféré il y a deux ans, donc il y avait forcément de l’émotion. Mais je voulais simplement gagner. La victoire fait plus de bruit que tout le reste. »

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31.9 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34.2 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31.7 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32.9 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 32 25.9 42.2 31.3 74.7 0.5 3.1 3.6 2.8 1.3 1.1 2.3 0.3 17.8 2026-27 PHO 7 28.3 40.5 22.2 68.4 0.6 2.3 2.9 3.3 2.0 0.7 2.3 0.9 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.