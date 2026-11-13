Devin Booker repousse le retour des Hornets

Pour les retrouvailles entre Miles Bridges et les Hornets, Devin Booker donne immédiatement le ton. Le leader des Suns inscrit 13 points dans le premier quart-temps et permet à Phoenix de prendre les commandes (28-22). Sa capacité à sanctionner à mi-distance et à attirer la défense libère également ses partenaires.

Dans son premier match face à Charlotte depuis son transfert, Miles Bridges (11 points, 6 rebonds) participe ensuite au premier gros écart de la rencontre. Son layup conclut un 15-4 qui donne 17 longueurs d’avance aux Suns au milieu du deuxième quart-temps (48-31).

Mais les Hornets ne s’effondrent pas. Coby White (21 points) relance l’attaque, tandis que Grayson Allen (14 points) se rappelle au bon souvenir du public de Phoenix. L’ancien joueur des Suns inscrit un tir primé juste avant la pause pour ramener Charlotte à cinq points (55-50).

Devin Booker encore décisif

La rencontre se durcit après le repos. Phoenix peine à retrouver la fluidité de son début de match et Charlotte reste au contact derrière Naz Reid (16 points), même si l’intérieur termine avec un difficile 6/18 aux tirs.

Dillon Brooks (15 points) apporte son agressivité, tandis que Collin Gillespie (13 points) offre un relais précieux en sortie de banc. Les Suns conservent une courte avance, sans parvenir à mettre définitivement leurs adversaires à distance.

À 28 secondes du terme, Devin Booker prend ses responsabilités. Son tir à 3-points donne six longueurs d’avance à Phoenix (97-91) et semble sceller la rencontre. Royce O’Neale entretient pourtant l’espoir des Hornets en réussissant une action à quatre points.

L’écart n’est plus que de deux unités, mais Miles Bridges garde son calme sur la ligne des lancers-francs. Booker intercepte ensuite le ballon sur la possession suivante avant d’ajouter deux lancers pour sécuriser la victoire (101-96).

Après avoir commencé la saison par cinq défaites en six rencontres, Phoenix vient désormais de remporter quatre de ses cinq derniers matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devin Booker en patron. Avec 30 points, 7 passes et 3 interceptions, l’arrière a porté les Suns du début à la fin. Auteur de 13 points dans le premier quart-temps, il a surtout inscrit le tir primé décisif à 28 secondes du buzzer, avant de conclure définitivement la rencontre après son interception.

– Des retrouvailles réussies pour Miles Bridges. Après sept saisons à Charlotte, où il occupe la troisième place du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la franchise, l’ailier affrontait pour la première fois son ancienne équipe. Sans briller offensivement, il a compilé 11 points et 6 rebonds, puis inscrit deux lancers-francs importants dans les dernières secondes.

– Charlotte n’a jamais lâché. Menés de 17 points au milieu du deuxième quart-temps, les Hornets sont revenus à cinq unités avant la pause. Ils ont même eu une dernière occasion de renverser la rencontre après l’action à 4-points de Royce O’Neale, mais une perte de balle fatale a mis fin à leurs espoirs.

– Phoenix retrouve des couleurs. Après un départ catastrophique à 1 victoire pour 5 défaites, les Suns viennent de gagner quatre de leurs cinq dernières rencontres. Leur prestation n’a pas toujours été maîtrisée, mais ils ont encore su faire la différence dans les moments importants.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 123 TOR 112 WAS 140 DET 144 MIN 133 DAL 94 PHO 101 CHA 96