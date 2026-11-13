Mikal Bridges garde le soutien des Knicks… mais jusqu’à quand ?

À New York, le cas Mikal Bridges continue de faire parler, mais dans le mauvais sens du terme. Dernier exemple en date : à Cleveland, mercredi, puisqu’il n’a disputé que 17 minutes pour 2 petits points, sans même entrer en jeu dans le quatrième quart-temps…

Pendant ce temps-là, et malgré la défaite, Landry Shamet (12 points) et Miles McBride (19 points) ont davantage brillé en sortie de banc, relançant les interrogations sur la place de « l’Iron Man » de la ligue dans la rotation.

« Nous avons deux joueurs qui jouent très bien en ce moment, Landry [Shamet] et Deuce [McBride], donc ça va parfois être compliqué de trouver des minutes pour Mikal », a d’ailleurs glissé Mike Brown, après coup.

Pour autant, le coach des Knicks n’accable pas son joueur qui, à ses yeux, reste un titulaire à part entière.

« Mikal Bridges est un titulaire. La question ne se pose pas », a ensuite affirmé Mike Brown. « Comme beaucoup de joueurs, il a connu des hauts et des bas. Mais il a fait ses preuves, en évoluant à un très haut niveau comme titulaire dans cette ligue. Donc je ne me sens pas de prendre une décision sous le coup de la panique et de tout chambouler maintenant, après une dizaine de matchs. »

Le vestiaire est derrière lui

Si son statut de titulaire n’est donc pas (encore ?) remis en cause, Mikal Bridges va devoir sérieusement se reprendre pour éviter de voir son temps de jeu se réduire davantage, notamment dans les moments décisifs. Car Mike Brown a déjà montré qu’il pouvait se passer de lui.

Avec seulement 5,9 points et 24,4 minutes de moyenne après onze matchs, à 33% au shoot et 27% à 3-points, l’ailier n’a probablement jamais connu une telle crise de confiance. D’autant que son apport défensif ne suffit pas à compenser ses difficultés offensives.

Mais au cœur de cette période délicate, Mikal Bridges peut au moins compter sur le soutien de ses coéquipiers. Jalen Brunson a rappelé que le vestiaire ne doute ni de son investissement, ni de sa capacité à rebondir.

« Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens disent ou je ne sais quoi d’autre, les gars dans ce vestiaire le soutiennent soir après soir », a précisé le meneur et capitaine de la franchise. « Nous voyons tout son travail. Nous voyons tout le temps qu’il passe à travailler. Quand on fait les choses bien au quotidien, cela finit toujours par tourner en notre faveur. Il s’agit simplement de lui apporter notre soutien, de lui redonner confiance jour après jour, sans prêter attention au bruit extérieur. C’est notre frère et ça ne changera jamais. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29.5 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 28.0 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32.6 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34.8 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 PHO/BRO 83 35.7 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2023-24 BRO 82 34.8 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 82 37.0 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NYK 82 32.8 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4 2026-27 NYK 11 24.4 32.9 26.5 100.0 1.2 2.0 3.2 2.1 1.2 0.9 0.8 0.5 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.