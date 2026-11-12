James Harden retrouve de sa superbe pour faire tomber les Knicks

Battu quatre jours plus tôt par ces mêmes Knicks, Cleveland affiche immédiatement de meilleures intentions. Donovan Mitchell (23 points, 7 rebonds, 6 passes) attaque Mohamed Diawara dès qu’il le peut, tandis que Tyrese Proctor (15 points) dynamise la «second unit». Avec neuf paniers de suite, les Cavaliers prennent rapidement douze longueurs d’avance (33-21).

New York réagit au début du deuxième quart-temps. Karl-Anthony Towns (21 points, 11 rebonds, 8 passes) pèse à l’intérieur et Miles McBride (19 points) inscrit trois tirs primés en moins de deux minutes pour ramener les deux équipes à égalité (43-43).

Mais les Cavaliers peuvent cette fois compter sur un James Harden retrouvé. L’ancien MVP rentre quatre tirs d’affilée, dont trois derrière l’arc. Il marque 13 points dans le seul deuxième quart-temps et 17 sur l’ensemble de la première mi-temps, soit déjà davantage que ses 15.3 points de moyenne depuis le début de la saison. Cleveland vire en tête à la pause (59-53).

James Harden tranche dans le « money time »

Les Cavaliers poursuivent sur leur lancée au retour des vestiaires. Peyton Watson (7 points, 5 rebonds, 4 contres), Mitchell et Harden frappent de loin pour repousser les Knicks à onze longueurs (69-58). Jalen Brunson (27 points) orchestre toutefois un 11-0 qui remet New York à hauteur.

Les locaux reviennent encore à égalité sur un tir primé de Miles McBride, mais Cleveland termine mieux la période. Plus agressifs au rebond et capables de provoquer davantage de fautes, les hommes de Kenny Atkinson abordent le dernier quart-temps avec six points d’avance (82-76).

Donovan Mitchell accélère alors avec deux pénétrations de suite, dont une conclue avec la faute. Tyrese Proctor et le rookie Meleek Thomas (14 points, 4 rebonds, 2 interceptions) profitent ensuite des prises à deux envoyées sur « Spida » pour sanctionner les rotations new-yorkaises.

Les Knicks refusent pourtant d’abdiquer. OG Anunoby enchaîne un tir primé, une interception et une passe décisive pour Josh Hart afin de ramener les deux équipes à égalité (99-99) à moins de six minutes du terme.

C’est le moment choisi par James Harden pour reprendre les commandes. A 101-101, le vétéran inscrit le 3-points qui redonne définitivement l’avantage aux Cavaliers. Evan Mobley marque ensuite dans la raquette, avant que Jarrett Allen (11 points, 14 rebonds) n’ajoute quatre points, dont un dunk puissant (110-103).

New York possède encore une occasion de revenir, mais Peyton Watson surgit pour contrer Miles McBride sur un «chasedown block». Harden assure ensuite la victoire sur la ligne des lancers-francs. Cleveland s’impose 115-107 et prend enfin sa revanche sur une équipe qui l’avait éliminé sèchement lors des dernières finales de conférence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le meilleur James Harden de la saison. Limité à 15.3 points de moyenne et 36.4% de réussite avant la rencontre, le meneur de 37 ans a retrouvé son efficacité avec 32 points à 9/14 aux tirs. Son adresse extérieure lui a permis de créer davantage de «spacing», puis d’attaquer la raquette. Au passage, c’est son 345e match en carrière à 30 points et plus, et il égale Allen Iverson.

– Donovan Mitchell accepte les prises à deux. Mitchell a parfois perdu le ballon sous la pression, mais il a globalement fait preuve de patience lorsque New York l’a «trappé». Ses passes ont offert de belles situations à Tyrese Proctor et Meleek Thomas, deux jeunes arrières qui ont parfaitement rempli leur rôle.

– Meleek Thomas et Tyrese Proctor répondent présents. Le rookie a encore affiché une confiance étonnante pour inscrire 14 points, tout en ajoutant trois rebonds offensifs et deux interceptions. Proctor a signé son meilleur match de la saison avec 15 points. Leur production offre de précieux relais aux vedettes de Cleveland.

– Les lieutenants des Knicks trop discrets. Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Miles McBride ont cumulé 67 points, mais Mikal Bridges, Josh Hart et OG Anunoby n’en ont inscrit que 22 à 7/20. Les Knicks ont également concédé 19 points sur leurs pertes de balle et laissé Cleveland prendre l’avantage au rebond offensif.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 114 WAS 101 NYK 107 CLE 115 TOR 93 BOS 98 CHI 119 SAS 124 MEM 118 DEN 123 MIL 112 LAL 123 NOR 111 BRO 145 UTH 108 ORL 123 HOU 115 GSW 108 POR 118 OKC 108