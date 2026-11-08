Face aux Knicks, les Cavs revivent toujours le même cauchemar

Quasiment six mois après leur série de playoffs, remportée sur un « sweep » par les futurs champions new-yorkais, Cleveland et New York se retrouvaient en saison régulière. L’occasion pour la bande de Jalen Brunson (31 points, 9 passes, 6 rebonds) et Karl-Anthony Towns (29 points, 13 rebonds) d’asseoir un peu plus sa domination face aux coéquipiers de Donovan Mitchell (37 points).

Car pour la cinquième fois de suite, ce sont les Knicks qui l’ont emporté contre les Cavaliers, à l’issue d’une rencontre où un coup de chaud, celui de Jalen Brunson en l’occurrence, a tout changé. Avant, les Cavs étaient en contrôle et aux commandes. Après, les champions en titre n’ont plus eu à regarder dans leur rétroviseur, jusqu’à signer un troisième succès d’affilée…

Le tournant est intervenu dans le deuxième quart-temps, lorsque Jalen Brunson a inscrit 18 points consécutifs pour faire basculer la rencontre. New York a ainsi remporté la période 37-26 pour rentrer aux vestiaires avec dix longueurs d’avance (63-53). Un écart que les Knicks ont ensuite fait grimper jusqu’à +19.

Donovan Mitchell, avec 21 points dans le seul quatrième quart-temps, a pourtant fait de son mieux pour relancer son équipe. Mais il était déjà un peu trop tard. Et sachant que Karl-Anthony Towns était lui aussi dans un grand soir, il en fallait beaucoup plus pour faire vaciller New York qui, dans le pire des cas, a vu son adversaire revenir à -8 en fin de partie. Preuve de sa maîtrise sous pression.

Cleveland continue donc son yo-yo sur le plan collectif, avec une nouvelle défaite qui tombe – certes en « back-to-back » – au moment où l’on pensait la franchise capable de lancer une série. Il faudra encore patienter pour cela, laissant sans doute Kenny Atkinson se pencher sur les « analytics » pour trouver quelques motifs de satisfaction.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Et à la fin, c’est (encore) New York qui gagne. Entre le « sweep » de mai dernier et le match de cette nuit, cela fait donc cinq victoires de suite pour les Knicks face aux Cavaliers. Toujours si près, mais si loin à la fois, Cleveland peine à trouver la recette pour faire tomber les champions en titre, alors qu’il sortait pourtant d’une belle performance contre les Sixers la veille. Une meilleure adresse aux lancers-francs (11/19) et une meilleure protection du rebond, notamment offensif (16 prises concédées), auraient sans doute aidé. Mais le principal problème reste le même qu’au printemps : personne ne parvient à contenir Jalen Brunson.

– Le coup de chaud de Jalen Brunson. Si les 21 points de Donovan Mitchell dans le quatrième quart-temps valent également le détour, même s’ils n’ont pas changé grand-chose au résultat, que dire des 18 points inscrits consécutivement par « JB » dans le deuxième quart-temps ? À ce moment précis, les Cavaliers étaient encore aux commandes avec deux possessions d’avance. Après la mise en route du MVP des Finals 2026, les Knicks ne lâcheront plus les commandes de la soirée. Typiquement le genre de « takeover » qui fait basculer une rencontre, en renvoyant toute une équipe à ses vieux démons du printemps dernier.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 102 DEN 114 ATL 124 BRO 121 CLE 97 NYK 109 OKC 114 WAS 75 GSW 126 ORL 119 PHO 102 HOU 99 POR 103 SAS 125