Mike Brown se passe encore de Mikal Bridges…

Inefficace depuis le début des hostilités, comme encore bloqué dans la saison passée, Mikal Bridges pouvait espérer lancer offensivement sa saison face aux faibles Nets. Ça n’a pas été le cas puisqu’il a terminé avec 6 points à 1/7 au shoot. Pis encore : Mike Brown s’est passé de lui en seconde période.

Comme face aux Bulls, après seulement trois minutes en troisième quart-temps, le coach a rappelé son ailier, qui a terminé la rencontre, gagnée par New York, sur le banc, en ayant disputé seulement 16 petites minutes au total.

« Il doit simplement continuer de jouer. Chacun connaît des hauts et des bas durant une saison », constate Mike Brown. « C’est le début de saison et il doit encore trouver ses marques. »

La question principale qui se pose, après deux semaines de compétition aussi pénibles, c’est de savoir comment relancer la machine. Le coach a-t-il une réponse ?

« Quand on est dans le dur, il faut s’attacher à une ou deux choses. Mikal est un des meilleurs joueurs de la ligue dans les déplacements, en attaque comme en défense. Il doit se tenir à ça : couper, courir, aller au rebond. Et les shoots viendront ensuite », lui indique son entraîneur.

Avec jusqu’à maintenant 6.1 points de moyenne à 31% de réussite au shoot et 27% à 3-pts, en 26 minutes, l’ancien des Suns affiche les pires chiffre de sa carrière. Même lors de sa première saison dans la ligue, en 2018/19, il était plus efficace et les Knicks auront besoin, un moment ou un autre, de le retrouver pour viser le doublé.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29.5 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 28.0 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32.6 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34.8 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 PHO/BRO 83 35.7 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2023-24 BRO 82 34.8 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 82 37.0 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NYK 82 32.8 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4 2026-27 NYK 7 25.8 30.8 26.9 100.0 1.0 1.7 2.7 1.7 1.6 0.9 0.9 0.4 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.