Mikal Bridges toujours bloqué dans la dernière saison

« On recommence tout depuis le début. » Mike Brown résume ainsi le défi des Knicks. Les joueurs de New York ont gravi l’Everest en juin. Mais la nouvelle saison régulière rebat les cartes. « C’est comme une montagne. Une fois qu’on est en haut, il faut redescendre, se reposer et gravir une autre montagne », poursuit le coach.

La situation n’est pas encore alarmante à New York, avec seulement deux victoires en six matchs, mais il est évident que l’alchimie collective observée en 2025/26 n’est pas encore revenue. Et le symbole le plus frappant de ces difficultés, c’est sans doute Mikal Bridges.

« On doit progresser. La saison passée, en juin, on était sûrement à notre plus haut niveau collectivement. Et forcément, c’est dur de comparer ce moment avec notre début de saison. On devrait être bien meilleurs, moi le premier », reconnaît l’ailier, qui estime que cela « prend du temps et qu’il ne faut pas griller les étapes ».

Mais avec ses 6,2 petits points de moyenne à seulement 33% de réussite au shoot et 29% à 3-points, le champion NBA 2026 est très, très loin de son meilleur niveau. Et encore, sa dernière sortie, à 12 points et 62% de réussite au tir, a légèrement relevé des moyennes jusque-là encore plus faméliques…

Sur le banc en seconde période contre Chicago

Le joueur qui pesait 14,4 points de moyenne à 49% de réussite au shoot et 37% à 3-points la saison passée semble avoir laissé sa place à un jumeau hésitant. L’ailier était l’un des rouages essentiels du mouvement offensif des Knicks, capable de faire très mal en transition ou de loin. Pour l’instant, il semble encore bloqué en juin 2026.

Au point d’avoir été laissé sur le banc face aux Bulls. Il n’avait ainsi disputé que trois minutes après la pause, Mike Brown lui préférant Tyler Kolek, Jordan Clarkson et Landry Shamet.

Le coach avait en effet jugé que l’association entre Jalen Brunson et Tyler Kolek fonctionnait très bien et qu’il n’y avait donc aucune raison de la modifier.

« On avait trouvé une combinaison », s’était justifié Mike Brown. « Si on ajoute les minutes de Clarkson et le fait que Shamet jouait bien, alors il ne restait plus de place. »

Une situation révélatrice des difficultés actuelles de Mikal Bridges, qui doit désormais retrouver son efficacité pour redevenir un élément incontournable de la rotation new-yorkaise.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29.5 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 28.0 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32.6 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34.8 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 PHO/BRO 83 35.7 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2023-24 BRO 82 34.8 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 82 37.0 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NYK 82 32.8 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4 2026-27 NYK 6 27.4 33.3 29.2 0.0 0.8 2.0 2.8 2.0 1.8 0.8 0.8 0.3 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.