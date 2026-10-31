Mike Brown ne reconnaît plus l’attaque des Knicks

La deuxième défaite face aux Sixers confirme que les Knicks patinent en ce début de saison. Ils ont en effet déjà quatre revers au compteur, avec une attaque bien moins performante que la saison passée.

La preuve avec quelques chiffres : New York affiche une efficacité offensive de 109,6 points pour 100 possessions, avec 42% de réussite au tir, contre 118,7 points et 48% en 2025/26.

Le mouvement, la circulation du ballon et les menaces multiples qui faisaient toute la force des champions en titre ont presque disparu. Ou du moins, ils ne se manifestent plus que par séquences.

« C’est comme ça depuis le début de saison. On essaie de faire un home run à chaque fois qu’on a le ballon alors qu’on doit y aller petit à petit », déplore Mike Brown, l’entraîneur de la franchise new-yorkaise. « On ne peut pas faire un home run, donc on avance base après base. Il y a trop de fois où les gars sont en isolation et les quatre autres regardent le ballon pendant toute la possession. On enchaîne alors les mauvais tirs. »

La même analogie que Jalen Brunson

Une comparaison empruntée au baseball que Jalen Brunson avait justement utilisée quelques jours plus tôt, après la victoire face aux Pistons. Le meneur invitait alors ses coéquipiers à multiplier les « coups sûrs » plutôt que de chercher systématiquement le coup gagnant.

Autrement dit, privilégier les actions simples et la circulation du ballon plutôt que de vouloir faire la différence individuellement. Mais le message peine visiblement à passer.

« Il y a un petit manque d’attention », estime le MVP des Finals 2026. « Parfois, c’est aussi parce qu’on hésite, qu’on veut faire le bon choix. On essaie d’éviter de perdre le ballon et, par conséquent, on prend nos décisions un peu tard. Il peut y avoir plein de raisons mais c’est évident qu’on doit corriger ça. »

Josh Hart reconnaît également que les Knicks « tentent des passes compliquées ». « On doit faire plus attention à nos passes, à ce qu’on fait, qu’on agisse de manière plus réfléchie. »

Les prochaines rencontres face aux Nets, toujours sans victoire, puis aux Bulls, pourraient permettre à New York de retrouver quelques automatismes. Et peut-être aussi quelques certitudes.