Jalen Brunson veut que les Knicks retrouvent le goût des choses simples

Trois défaites pour commencer la saison, et déjà quelques inquiétudes autour des champions en titre. Mais après leur première victoire face aux Pistons, les Knicks peuvent enfin souffler. Même si Jalen Brunson préfère emprunter une métaphore au baseball pour expliquer la marche à suivre.

Alors qu’il suivait les World Series depuis son vestiaire, le meneur new-yorkais a résumé sa philosophie du moment.

« Il faut simplement continuer à frapper des coups sûrs. Atteindre les bases, enchaîner les coups sûrs et se concentrer sur les petites choses jusqu’à ce qu’on retrouve notre rythme », explique-t-il à ESPN.

Autrement dit, pas besoin de chercher le « home run » à chaque possession. Après un début de saison compliqué, marqué par des défaites face aux Sixers, aux Celtics et au Magic, New York doit d’abord retrouver les habitudes qui lui ont permis de décrocher le titre au printemps dernier… afin surtout d’emmagasiner de la confiance.

Un réveil défensif attendu

Face à Detroit, les Knicks ont pourtant encore connu un démarrage laborieux. Menés de 13 points après douze minutes, ils ont inversé la tendance avec un terrible 63-25 dans les deuxième et troisième quart-temps.

Un changement de visage particulièrement bienvenu pour une équipe qui avait été dominée de 26 points au cumul des deuxièmes mi-temps de ses trois premières rencontres.

« Nous avons connu davantage de bons moments sur l’ensemble de ce match que lors de nos trois premières rencontres réunies. C’est pour cela que nous avons gagné », souligne Mike Brown. « Notre vigilance et notre niveau d’engagement physique sur les shooteurs de Detroit ont été bien meilleurs que lors du match précédent. »

Le technicien avait notamment demandé à ses joueurs de ne plus subir les initiatives adverses.

« Nos joueurs ont compris qu’ils ne pouvaient pas simplement réagir à ce que faisait l’adversaire. Ils devaient imposer ce qui allait se passer, avec une agressivité physique intelligente. »

Une approche qui a porté ses fruits, avec notamment un Karl-Anthony Towns beaucoup plus combatif après la pause. L’intérieur a terminé avec 27 points et 20 rebonds, après avoir été recadré par son entraîneur à la mi-temps.

« Rome ne s’est pas construite en un jour »

Pour Jalen Brunson, cette victoire n’a pourtant pas tout réglé. Lui-même a encore souffert avec son adresse, terminant à 23 points à 5/18 au tir, après un affreux 1/9 en première période. Mais ses sept passes décisives et son agressivité ont contribué au réveil collectif.

« J’essayais simplement de faire des choses pour aider mon équipe, et je savais que les choses finiraient par tourner », explique le meneur.

Il a notamment été accompagné par le réveil de Mikal Bridges, auteur de quatre paniers à 3-points après avoir manqué ses dix premières tentatives de la saison.

« Nous avons simplement trouvé un moyen de gagner ce soir. Nous devons surtout nous rappeler que Rome ne s’est pas construite en un jour. C’est une nouvelle année, une nouvelle équipe. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous voulons apprendre de nos victoires autant que de nos défaites », insiste Jalen Brunson.

Un discours partagé par Mike Brown, qui refuse lui aussi de voir ce premier succès comme un remède miracle.

« Est-ce que tout est réglé ? Non. Rien n’est vraiment réglé. Ce que cette soirée nous montre, c’est que nous sommes largement capables de faire les choses correctement si nous nous en donnons les moyens. C’est sur cela que nous devons continuer à construire », prévient le coach. Avec des coups sûrs…