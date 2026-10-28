Mike Brown a trouvé les mots pour réveiller Karl-Anthony Towns

En première mi-temps face aux Pistons, les Knicks avaient souffert face à un étonnant Paul Reed, meilleur marqueur de Detroit à la pause avec 16 points. Mais au retour des vestiaires, New York a affiché un tout autre visage, limitant son adversaire à seulement 13 points dans le troisième quart-temps.

Le symbole de ce réveil ? Karl-Anthony Towns. Limité à huit points en première période, l’intérieur des Knicks a inscrit 19 points après la pause, pour terminer avec 27 points et 20 rebonds. Surtout, il a changé d’attitude défensive, comme le lui avait demandé Mike Brown.

« Je lui ai simplement dit la vérité : ‘KAT, ce gars est en train de nous tuer au rebond. Dès qu’il en prend un, il marque. Tout ce qu’il a dans la raquette, il le convertit. S’il reçoit le ballon dans le périmètre, défends sur lui’ », raconte le coach des Knicks. « Et il a fait tout ça. Je dois tirer mon chapeau à KAT parce que je pense que son changement d’état d’esprit a été vraiment important pour nous en deuxième mi-temps. »

Paul Reed éteint après la pause

Le message est passé puisque Paul Reed, si efficace avant la pause, n’a inscrit que six points en deuxième mi-temps. Karl-Anthony Towns a rapidement donné le ton, notamment lors d’une lutte au rebond qui a dégénéré en brève altercation entre les deux intérieurs. Résultat : une faute flagrante de niveau 1 infligée au joueur de Detroit.

Une séquence révélatrice de l’intensité retrouvée par KAT, bien décidé à ne plus laisser son adversaire dicter sa loi dans la raquette.

« Paul Reed a très bien joué en première mi-temps », reconnaît Jalen Brunson. « Je pense que nous avons réussi à l’empêcher de s’imposer aux rebonds offensifs. Le fait que KAT se soit montré à la hauteur, c’était tout ce dont nous avions besoin. »

Avec un Towns beaucoup plus agressif, les Knicks ont remporté la deuxième mi-temps 60-47 pour décrocher leur première victoire de la saison (111-97).

De quoi lancer enfin leur saison, même si Karl-Anthony Towns refuse de s’enflammer avant le déplacement à Chicago, dès ce mercredi, en « back-to-back ».

« Nous devons remporter le prochain match, c’est la seule chose que j’ai en tête », assure l’intérieur All-Star. « Toute l’année, nous allons devoir nous améliorer et affronter les hauts et les bas. Il faut être régulier, avoir confiance les uns en les autres et nous pousser mutuellement pour passer un cap. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32.0 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37.0 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35.6 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33.0 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33.9 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33.8 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33.5 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33.0 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32.7 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NYK 72 35.0 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NYK 75 31.0 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1 2026-27 NYK 4 31.7 60.3 37.5 73.7 4.8 9.3 14.0 2.8 4.0 0.5 4.8 0.8 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.