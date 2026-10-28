Les Knicks s’offrent leur premier succès face aux Pistons

Toujours en quête de leur première victoire, les Knicks recevaient les Pistons, invaincus après trois matchs. Les points se font rares sur les premières minutes et ce sont les défenses qui s’illustrent. Detroit se montre particulièrement maladroit puisqu’après cinq minutes de jeu, seul Paul Reed a marqué et compte huit points.

Cade Cunningham finit par ouvrir son compteur avec un panier à 3-points. Le meneur enchaîne avec un «lay-up» et deux lancers francs, et les Pistons virent en tête (17-14). Detroit creuse l’écart avec l’entrée en jeu de ses remplaçants, dont celle de Kevin Huerter qui réussit ses sept premiers tirs (30-22). Du côté de New York, les remplaçants n’apportent pas de nouvelle dynamique. Pire encore, la défense commet plusieurs erreurs comme ce tir derrière l’arc laissé à Paul Reed qui sanctionne pour boucler ce premier acte (38-25).

Dans la période suivante, les deux attaques s’enrayent et cumulent un 0/7 pour ouvrir ce deuxième quart-temps avant qu’OG Anunoby ne réussisse un tir à mi-distance. Si New York retrouve de la réussite, Detroit manque toujours d’adresse. Les hommes de Mike Brown profitent de cette maladresse pour passer un 12-4 et revenir à deux possessions (42-37).

Les efforts des Knicks finissent par payer puisqu’ils repassent devant et comptent un point d’avance au moment de rejoindre les vestiaires au terme d’une première mi-temps où Detroit affiche un 5/21 à 3-points (51-50). Cette maladresse est incarnée par Duncan Robinson et son 0/8 au tir à la pause. Le passage au vestiaire n’a pas permis à l’arrière de régler la mire puisqu’il débute la deuxième mi-temps avec un nouveau tir manqué à 3-points.

Les Pistons explosent après la pause

À l’inverse, les Knicks ouvrent cette deuxième mi-temps avec des ambitions nouvelles. New York sort des vestiaires et passe immédiatement un 11-0, et Jalen Brunson inscrit quelques paniers après avoir été en difficulté lors de la première période (62-50). Après une lutte pour récupérer un rebond, les nerfs s’échauffent entre Paul Reed et Karl-Anthony Towns (27 points, 20 rebonds). L’intérieur de Detroit est sanctionné d’une faute flagrante, offrant deux lancers francs à «KAT» qu’il ne manque pas.

Cade Cunningham a l’occasion de relancer son équipe, mais il essuie un 0/2 aux lancers francs avant de se manquer à 3-points sans même toucher le cercle. New York déroule, Karl-Anthony Towns est servi par Jalen Brunson et monte au dunk avant de décocher une flèche à longue distance (74-56). Pour assommer les Pistons, Josh Hart plante un panier à 3-points au buzzer et Detroit accuse un lourd retard (88-63).

Avec 25 points de différence, le dernier acte est à sens unique et New York s’impose 111-97 pour s’offrir sa première victoire de la saison après trois défaites consécutives. A l’inverse, les Pistons subissent leur première défaite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New York débloque son compteur. Après trois défaites pour ouvrir sa saison, les Knicks ont corrigé le tir et se sont imposés avec la manière face aux Pistons. Si les hommes de Mike Brown ont peiné à lancer leur rencontre, ils ont affiché un tout autre visage après la pause. Plus appliqués en défense, ils ont réussi à forcer des pertes de balle pour s’offrir des points en contre-attaque. Karl-Anthony Towns a été important dans ce large succès new-yorkais. Discret en première mi-temps, l’ancien joueur des Wolves a apporté 19 de ses 27 points en deuxième mi-temps. Landry Shamet et Andre Drummond ont été précieux en sortie de banc et finissent respectivement avec 13 et 10 points.

– Les Pistons victimes de leur maladresse. Si Detroit ne comptait qu’un seul point de retard à la mi-temps, on pouvait déjà s’inquiéter pour les Pistons. Lors de la première période, la franchise du Michigan avait longuement dominé grâce au bon début de match de Paul Reed et à la bonne entrée de ses remplaçants. Cependant, les autres titulaires manquaient déjà d’adresse et ils n’ont pas corrigé le tir après la pause. Les Pistons terminent la partie avec un 8/37 à 3-points. Une maladresse incarnée par Duncan Robinson et Cade Cunningham qui ont cumulé un 4/17 dans l’exercice.

– Un match à deux vitesses pour Paul Reed. Sans Jalen Duren, Paul Reed est propulsé dans le cinq de départ et l’intérieur a porté son équipe sur les premières minutes. Il comptait 16 points à la mi-temps avant de disparaître en revenant des vestiaires. Paul Reed n’a mis que six points en deuxième période et son seul fait d’armes fut cette altercation avec Karl-Anthony Towns où il a été sanctionné d’une faute flagrante 1.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 125 BRO 124 NYK 111 DET 97 SAS 130 SAC 103 LAL 129 POR 136