Les Sixers font le doublé face aux champions en titre !

Déjà victorieux au Madison Square Garden en ouverture de la saison, les Sixers ont enfoncé le clou à domicile cette nuit, en ouverture de la NBA Cup, en remportant un deuxième succès face au champion en titre. Le duel a été intense, et il a fallu résister au « comeback » foudroyant des Knicks pour arracher la victoire.

Face au tandem Brunson-Towns, dans les moments clés du match, Philadelphie a notamment pu s’appuyer sur l’adresse extérieure d’Anfernee Simons et de VJ Edgecombe, auteur du 3-points décisif. Un second souffle qui a fait le plus grand bien au trio Maxey-James-Embiid, privé de Jaylen Brown pour cette rencontre.

Les Knicks à la traîne

Les Sixers ont rapidement emballé le match en comptant sur les 3-points de LeBron James et Anfernee Simons et sur les dunks féroces de Tyrese Maxey et VJ Edgecombe pour prendre dix longueurs d’avance avant la fin du premier acte (29-19).

L’écart a grimpé jusqu’à +14 sur un nouveau 3-points de LeBron James (42-28). Les leaders des Knicks ont alors fait le nécessaire pour limiter les dégâts jusqu’à la pause (53-44), avant de ressurgir au retour des vestiaires.

Malgré les cinq points rapides de Tyrese Maxey, Jalen Brunson est monté en température au cours du troisième quart-temps avec 13 points. Le bon passage d’Andre Drummond et les paniers de Miles McBride ont maintenu la pression sur Philadelphie, qui n’a résisté que grâce au coup de chaud de loin d’Anfernee Simons, avec notamment trois paniers à 3-points (77-68).

VJ Edgecombe pour finir le boulot

On sentait toutefois le coup venir lorsque Karl-Anthony Towns a pris le jeu à son compte pour inscrire huit points de suite, et que les relais de Jordan Clarkson au scoring ont contribué à ramener les Knicks à -2 à l’entrée du « money-time », sur un 3-points de KAT (87-85). Dans la foulée, New York a même réussi à passer devant sur un nouveau tir extérieur signé Jalen Brunson (89-90).

Dans le final, LeBron James a eu le toucher nécessaire pour rentrer un « fadeaway » à mi-distance, puis c’est VJ Edgecombe qui s’est mué en héros de la soirée, avec un 3-points en tête de raquette, au bout des 24 secondes, qui a redonné quatre longueurs d’avance aux locaux (94-90). Une dernière claquette de LeBron James, sur un tir manqué de Tyrese Maxey, et deux lancers du meneur ont ensuite suffi pour conclure l’affaire (98-93).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Anfernee Simons sur sa lancée. Il s’était déjà distingué lors de « l’Opening Night » au MSG, et lors du dernier match remporté à Indiana. Anfernee Simons a encore été très précieux cette nuit par son adresse à 3-points, à 5/8, pour alimenter ses 21 points, avec des paniers importants qui ont maintenu Philly dans le droit chemin, notamment lorsque New York menaçait de revenir dans le troisième quart-temps.

Le 3-points de VJ Edgecombe. On savait que le Bahamien n’avait pas froid aux yeux, et il n’a pas hésité une seconde au moment de prendre ses responsabilités à 3-points à 91-90, alors que la possession touchait à sa fin. Comme Anfernee Simons, il illustre aussi l’ampleur de l’arsenal des Sixers derrière leurs superstars.

LeBron James a fini fort. Tout sourire au moment de rejoindre le banc après sa dernière claquette pour assurer la victoire, King James pouvait avoir le sentiment du devoir accompli. Auteur de 20 points, 9 rebonds et 8 passes décisives, LeBron James a également inscrit deux paniers décisifs dans le « money-time » pour faire pencher la balance du bon côté. Sans oublier les 27 points de Tyrese Maxey, meilleur marqueur de la rencontre.

Les Knicks calent encore. Vainqueurs de la précédente édition de la NBA Cup, les New-Yorkais débutent leur campagne 2026/27 par une défaite, la deuxième de la saison face aux Sixers. Le sursaut d’orgueil de Jalen Brunson (24 points) et Karl-Anthony Towns (22 points, 12 rebonds) n’aura pas suffi pour l’emporter. Et pendant que Philly affiche désormais cinq succès en six matchs, New York en est déjà à quatre revers…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 95 CHA 79 BOS 125 CHI 111 BRO 94 DET 110 PHI 98 NYK 93 TOR 114 ORL 121 MIA 145 IND 125 DAL 116 HOU 111 MIN 127 LAC 101 GSW 112 LAL 95 PHO 120 DEN 127