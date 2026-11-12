Jalen Brunson, 27 points et pas un seul lancer-franc…

Premier constat : Jalen Brunson avait retrouvé son efficacité mercredi soir. Après son 7/18 de la veille face aux Bucks, le meneur des Knicks a inscrit 27 points à 12/23 aux tirs contre Cleveland. Mais il n’a obtenu aucun lancer-franc en 34 minutes !

Un chiffre d’autant plus surprenant qu’il se présentait jusque-là environ huit fois par rencontre sur la ligne, la meilleure moyenne de sa carrière. Son entraîneur n’a donc pas caché son incompréhension.

« Je suis un peu surpris », reconnaît Mike Brown. « Je dois revoir le match, mais Jalen joue 34 minutes et ne tente aucun lancer-franc. C’est assez alarmant. »

Harden a shooté autant de lancers que tous les Knicks réunis

La différence entre les deux équipes a été importante durant la rencontre. Cleveland a terminé à 20/25 sur la ligne, contre un parfait mais limité 11/11 pour New York. À un moment du match, l’écart entre les deux formations atteignait même 18 tentatives à 3…

« Je ne sais pas vraiment comment ni pourquoi nous en sommes arrivés là », poursuit Mike Brown. « Ce n’est pas la raison pour laquelle nous avons perdu, mais lorsque vous affrontez une bonne équipe, vous espérez obtenir un coup de sifflet un peu plus favorable. C’est déjà suffisamment difficile de gagner le match. »

Le contraste était particulièrement saisissant avec James Harden. Auteur de son meilleur match de la saison avec 32 points, l’arrière des Cavaliers a inscrit 9 de ses 11 lancers-francs. À lui seul, il s’est présenté autant de fois sur la ligne que l’ensemble des Knicks.

Pour autant, Jalen Brunson n’a pas voulu entrer dans la polémique. Fidèle à ses habitudes, le capitaine new-yorkais a préféré se concentrer sur ce qu’il pouvait améliorer.

« Je dois contrôler ce que je peux contrôler, et je vais en rester là », a-t-il ainsi répondu. « Parfois, il faut savoir s’adapter, quelle que soit la manière dont le match est arbitré, ou ne l’est pas. Être capable de s’ajuster pendant la rencontre fait partie du basket, comme de tous les sports. »

Des titulaires qui peinent à épauler Jalen Brunson

Cette absence de lancers-francs a pesé d’autant plus lourd que Jalen Brunson devait compenser la discrétion de plusieurs titulaires. De retour après trois matchs d’absence en raison d’une blessure à la cheville droite et d’une maladie, Josh Hart s’est limité à 6 points.

Mikal Bridges traverse, lui, une période encore plus délicate. Limité à 2 points en 17 minutes, sans apparaître dans le quatrième quart-temps, l’ailier tourne désormais à seulement 6.3 points de moyenne, à 32.9% aux tirs.

Mike Brown lui a préféré Landry Shamet et Miles McBride, auteurs d’un 7/14 cumulé à 3-points. L’entraîneur refuse toutefois d’envisager un changement dans son cinq majeur.

« Ce serait une décision prise sous le coup de la panique », assure-t-il. « Il sera parfois difficile de trouver des minutes pour Mikal et Josh parce que ces deux joueurs [Shamet et McBride] évoluent actuellement à un haut niveau. Comme beaucoup d’autres, Mikal a connu de bons et de moins bons moments. Mais il a déjà prouvé qu’il pouvait jouer à un très haut niveau. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21.8 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17.9 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25.0 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31.9 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35.0 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35.4 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 65 35.4 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NYK 74 35.0 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0 2026-27 NYK 11 33.6 43.0 36.7 78.2 0.6 2.5 3.1 5.2 1.4 0.6 1.6 0.4 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.