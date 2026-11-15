Giannis Antetokounmpo et Klay Thompson font courir Detroit

Largement battu par les Pistons lors de son deuxième match de la saison, le Heat affiche aujourd’hui une tout autre dynamique. Après avoir démarré son exercice par quatre défaites de rang, Miami vient d’enchaîner quatre succès, le dernier avec la manière face à Detroit (137-117).

Giannis Antetokounmpo a encore été impressionnant (34 points, 14 rebonds et 8 passes, pour 51 d’évaluation), parfaitement épaulé par Klay Thompson (26 points) et Bam Adebayo (20 points). En face, Cade Cunningham a terminé meilleur marqueur (33 points), avec le soutien de Kevin Huerter (20 points). Mais les Pistons, qui ont perdu Duncan Robinson en cours de route, ont eu toutes les peines du monde à contenir la vitesse de leurs adversaires.

Après un premier quart-temps équilibré et très offensif (37-39), les locaux ont commencé à se détacher à l’approche de la pause en imposant leur rythme en transition.

Malgré une configuration très portée sur l’attaque, le Heat a également multiplié les interventions défensives pour se donner des occasions de courir. Myron Gardner s’est notamment illustré dans ce domaine.

Le Heat trop rapide pour les Pistons

Avec les nombreux contres de sa formation, Giannis Antetokounmpo s’est fait un plaisir de sanctionner de l’autre côté du terrain, soit lui-même, soit en trouvant ses coéquipiers, à l’image de Ryan Conwell, servi dans le corner d’une passe aveugle. Miami a ainsi rejoint le vestiaire avec huit points d’avance (68-60).

Un écart creusé dans les minutes suivantes grâce à un joli passage de Thompson, auteur d’un « stepback » à mi-distance sur un pied, puis d’un tir primé en transition (77-66). Mais c’est à la fin de cette période que Miami a définitivement pris ses distances. Adebayo a notamment insisté au poste pour mieux ressortir le ballon vers Davion Mitchell à 3-points, portant l’avance à 15 unités (97-82).

Les locaux ont ensuite pu gérer leur avance sans se faire peur, en continuant d’appuyer là où cela faisait mal aux Pistons : en contre-attaque. Avec 14 contres au total, Miami s’est offert de nombreuses occasions de courir, inscrivant plus de deux fois plus de points que Detroit dans cet exercice (28-11).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La « block party » du Heat. Miami a terminé avec neuf joueurs ayant réussi au moins un contre, dont tous les titulaires, pour un total de 14 contres collectifs, à une unité du record de la franchise. Le record NBA du nombre de joueurs d’une même équipe à signer au moins un contre dans un match est de dix, une performance réalisée à deux reprises par Golden State (1991 et 2016). Du côté du Heat, le précédent record était de huit joueurs, une marque atteinte cinq fois.

– Miami dans le positif et le Top 4 à l’Est. Les Floridiens auront attendu près d’un mois pour afficher enfin un bilan positif (7 victoires pour 6 défaites). Après quatre revers pour commencer la saison, ils restent désormais sur quatre succès consécutifs. De quoi grimper à la quatrième place de l’Est, derrière les Celtics (10v-2d), les Sixers (10v-3d) et les Pistons (8v-4d). Le Heat va maintenant accueillir les Rockets, les Bucks et le Thunder, avant une série de déplacements face à des concurrents directs (Sixers, Knicks et Cavaliers).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NOR 108 DEN 116 CLE 127 DAL 117 MIA 137 DET 117 MEM 129 BRO 110 MIN 106 CHI 117