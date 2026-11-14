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Stats & Highlights | Le Magic et les Rockets enchaînent

Publié le 14/11/2026 à 7:45 Twitter Facebook

NBA – Portés par Franz Wagner et Alperen Sengün, le Magic et les Rockets ont enchaîné une nouvelle victoire cette nuit. Dans le même temps, Memphis a écrasé les Pelicans, tandis que Chicago a renoué avec le succès.

Franz WagnerToujours privé de Paolo Banchero, le Magic a signé une troisième victoire consécutive, dans le sillage d’un Franz Wagner exceptionnel, passé tout près du triple-double (35 points, 9 rebonds et 12 passes décisives).

Avec jusqu’à 20 points d’avance, Orlando a maîtrisé des Bucks maladroits, à l’image d’un Tyler Herro qui a vécu une soirée très compliquée (5/17 aux tirs). Les Floridiens décrochent ainsi leur première victoire à domicile de la saison, tandis que Milwaukee enchaîne une neuvième défaite consécutive.

Chicago renoue avec la victoire

Après huit défaites de suite, Chicago retrouve enfin le sourire. Pour cela, les Bulls ont dû cravacher face à des Hawks emmenés par un Jalen Johnson en triple-double (27 points, 11 rebonds et 10 passes décisives), mais plombés par leur maladresse à 3-points (8/40).

La rencontre est même allée jusqu’en prolongation, au cours de laquelle Norman Powell a inscrit 9 de ses 33 points pour permettre à Chicago de l’emporter. L’All-Star a été bien épaulé par Josh Giddey, lui aussi en triple-double (15 points, 10 rebonds et 14 passes décisives).

En déplacement à La Nouvelle-Orléans, Memphis a de son côté livré un véritable festival offensif. Avec dix joueurs à au moins dix points et 36 passes décisives au total, les Grizzlies ont fait exploser les Pelicans (142-111), incapables de trouver la mire à longue distance (7/31). Et ce, malgré le gros double-double de Saddiq Bey (30 points, 10 rebonds), finalement insuffisant.

Alperen Sengün trop fort pour le Jazz

Face à un Jazz qui restait sur dix défaites consécutives, la tâche pouvait sembler aisée pour les Rockets devant leur public. Mais il n’en fut rien. Grâce aux 76 points du trio composé de Keyonte George, Darryn Peterson et Ace Bailey, Utah a longtemps tenu tête aux Texans.

Pour lui répondre, Houston a pu compter sur un Alperen Sengün exceptionnel. Auteur de 43 points à 17/24 aux tirs, le Turc a porté les siens dans les moments difficiles avant de faire la différence dans le dernier quart-temps. À ses côtés, Tari Eason a également été précieux en sortie de banc (14 points, 11 rebonds dont 6 offensifs).

Indiana – New York
Miami – Cleveland
San Antonio – Golden State
Sacramento – Portland
LA Clippers – Oklahoma City

Orlando – Milwaukee : 107-99

Orlando Magic / 107TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Franz Wagner3613/223/86/6189122131343546
Desmond Bane347/136/101/10553620002125
Wendell Carter Jr.305/91/41/135803121-111216
Tristan Da Silva314/112/82/215621010211212
Anthony Black361/91/62/202254152052
Goga Bitadze175/50/02/222412111191218
Jevon Carter172/51/40/002221101-1458
Jalen Suggs201/81/60/002233010-830
Nikola Vucevic111/40/30/003301000-722
Jamal Cain40/10/10/004411000604
Total39/8715/5014/147384529247136107
Milwaukee Bucks / 99TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyler Herro335/172/76/701123211-11810
Myles Turner305/94/70/0471135240-31422
Kyle Kuzma303/91/57/1504422231-2146
Brayden Burries191/41/20/013432000-437
Ousmane Dieng40/10/10/000000000-80-1
Jaime Jaquez Jr.288/155/71/333642020-32221
Kel'el Ware174/62/30/024613111-51016
Nate Ament223/82/51/121312200-1910
Ryan Rollins283/80/42/2191021130-4813
Gary Trent Jr.160/40/21/300001110-81-5
A.J. Green80/10/10/000020000-101
Total32/8217/4418/3113324520211115399

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND106
NYK104
ORL107
MIL99
MIA133
CLE121
CHI125
ATL117
NOR111
MEM142
HOU125
UTH118
SAS123
GSW85
SAC107
POR120
LAC113
OKC112

Chicago – Atlanta : 125-117

Chicago Bulls / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Norman Powell3112/194/85/605525130133330
Isaac Okoro405/102/63/412321121181514
Jalen Smith316/151/62/239123334091520
Josh Giddey395/103/72/52810140043191530
Matas Buzelis283/83/72/206622123201116
Patrick Williams244/74/61/213422220-121315
Buddy Hield255/102/70/012332231-81213
Noa Essengue72/21/10/001113000-357
Tre Jones142/70/20/001132131-1342
Nicolas Claxton211/30/00/024622011-328
Total45/9120/5015/211041513422112410125
Atlanta Hawks / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jalen Johnson4011/260/35/6471110215032728
Onyeka Okongwu347/132/71/22461222221719
Nickeil Alexander-Walker416/191/113/433635331-141612
Dyson Daniels363/50/00/009942200-3619
Kingston Flemings170/10/00/001113010-400
CJ McCollum319/162/60/005553001-72024
Jock Landale183/71/45/632506141-101210
Luguentz Dort194/101/31/210121410-10109
Aaron Wiggins254/101/60/004431010399
Total47/1078/4015/20133548292513175117

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IND106
NYK104
ORL107
MIL99
MIA133
CLE121
CHI125
ATL117
NOR111
MEM142
HOU125
UTH118
SAS123
GSW85
SAC107
POR120
LAC113
OKC112

Nouvelle-Orléans – Memphis : 111-142

New Orleans Pelicans / 111TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Saddiq Bey3411/206/92/3461003001-173031
Zion Williamson337/160/18/823544301-152226
Jeremiah Fears336/150/56/614573122-241822
Herbert Jones324/110/50/102225111-985
DeAndre Jordan172/30/02/2268121205613
Jordan Poole201/71/610/1002255000-131314
Derik Queen224/80/12/315622152-201011
Malik Dia41/30/10/000002000-820
Karlo Matkovic180/20/21/203302002-2413
AJ Johnson40/00/01/200000010-81-1
Bennedict Mathurin100/10/00/000000010-60-2
Julian Reese40/00/00/002200000-802
Jaron Pierre Jr.40/10/10/000002120-80-2
Total36/877/3132/3710334321308149111
Memphis Grizzlies / 142TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ty Jerome286/172/73/303393230-51717
Cedric Coward295/130/54/416761100131420
Isaiah Stewart205/70/22/214501014-51218
Cameron Boozer254/91/23/42793522141219
Jaylen Wells263/92/83/3112141209117
Jerami Grant257/103/65/501112010242220
GG Jackson224/113/53/424643311301419
Cam Spencer243/53/55/502251010351418
Taylor Hendricks183/52/32/3481224110251021
Javon Small153/42/22/202242001201016
Olivier-Maxence Prosper21/10/04/601101000365
Total44/9118/4536/41113950352710127142

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND106
NYK104
ORL107
MIL99
MIA133
CLE121
CHI125
ATL117
NOR111
MEM142
HOU125
UTH118
SAS123
GSW85
SAC107
POR120
LAC113
OKC112

Houston – Utah : 125-118

Houston Rockets / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Alperen Sengun3717/241/38/1257125411174350
Kevin Durant335/142/410/1003361020-22220
Fred VanVleet336/113/62/302233001111717
Amen Thompson404/80/14/537103202161219
Jabari Smith Jr.242/91/51/212305000-761
Tari Eason336/132/50/0651122010101419
Bogdan Bogdanovic123/43/42/20113201131114
Oscar Tshiebwe50/10/00/032502011104
Reed Sheppard190/70/60/00003010260-1
Total43/9112/3427/341829472521287125
Utah Jazz / 118TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darryn Peterson339/204/116/707721221-72826
Keyonte George378/174/67/82467413072728
Airious Bailey347/133/84/421311000102119
Jaxson Hayes135/60/02/232513000-11217
Josh Okogie212/72/61/211211101476
Mo Bamba194/60/11/2448160124916
Brice Sensabaugh263/101/50/002211020-871
Isaiah Collier151/41/20/002252020-1235
Josh Green141/40/20/000002000-102-1
Kyle Filipowski21/10/00/100000000-321
Tony Bradley120/10/00/014514000-505
Svi Mykhailiuk70/00/00/001100000-1401
Total41/8915/4121/2613284120254104118

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IND106
NYK104
ORL107
MIL99
MIA133
CLE121
CHI125
ATL117
NOR111
MEM142
HOU125
UTH118
SAS123
GSW85
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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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