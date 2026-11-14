Stats & Highlights | Le Magic et les Rockets enchaînent

Toujours privé de Paolo Banchero, le Magic a signé une troisième victoire consécutive, dans le sillage d’un Franz Wagner exceptionnel, passé tout près du triple-double (35 points, 9 rebonds et 12 passes décisives).

Avec jusqu’à 20 points d’avance, Orlando a maîtrisé des Bucks maladroits, à l’image d’un Tyler Herro qui a vécu une soirée très compliquée (5/17 aux tirs). Les Floridiens décrochent ainsi leur première victoire à domicile de la saison, tandis que Milwaukee enchaîne une neuvième défaite consécutive.

Chicago renoue avec la victoire

Après huit défaites de suite, Chicago retrouve enfin le sourire. Pour cela, les Bulls ont dû cravacher face à des Hawks emmenés par un Jalen Johnson en triple-double (27 points, 11 rebonds et 10 passes décisives), mais plombés par leur maladresse à 3-points (8/40).

La rencontre est même allée jusqu’en prolongation, au cours de laquelle Norman Powell a inscrit 9 de ses 33 points pour permettre à Chicago de l’emporter. L’All-Star a été bien épaulé par Josh Giddey, lui aussi en triple-double (15 points, 10 rebonds et 14 passes décisives).

En déplacement à La Nouvelle-Orléans, Memphis a de son côté livré un véritable festival offensif. Avec dix joueurs à au moins dix points et 36 passes décisives au total, les Grizzlies ont fait exploser les Pelicans (142-111), incapables de trouver la mire à longue distance (7/31). Et ce, malgré le gros double-double de Saddiq Bey (30 points, 10 rebonds), finalement insuffisant.

Alperen Sengün trop fort pour le Jazz

Face à un Jazz qui restait sur dix défaites consécutives, la tâche pouvait sembler aisée pour les Rockets devant leur public. Mais il n’en fut rien. Grâce aux 76 points du trio composé de Keyonte George, Darryn Peterson et Ace Bailey, Utah a longtemps tenu tête aux Texans.

Pour lui répondre, Houston a pu compter sur un Alperen Sengün exceptionnel. Auteur de 43 points à 17/24 aux tirs, le Turc a porté les siens dans les moments difficiles avant de faire la différence dans le dernier quart-temps. À ses côtés, Tari Eason a également été précieux en sortie de banc (14 points, 11 rebonds dont 6 offensifs).

Orlando – Milwaukee : 107-99

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IND 106 NYK 104 ORL 107 MIL 99 MIA 133 CLE 121 CHI 125 ATL 117 NOR 111 MEM 142 HOU 125 UTH 118 SAS 123 GSW 85 SAC 107 POR 120 LAC 113 OKC 112

Chicago – Atlanta : 125-117

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Nouvelle-Orléans – Memphis : 111-142

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Houston – Utah : 125-118

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IND 106 NYK 104 ORL 107 MIL 99 MIA 133 CLE 121 CHI 125 ATL 117 NOR 111 MEM 142 HOU 125 UTH 118 SAS 123 GSW 85 SAC 107 POR 120 LAC 113 OKC 112