Les Pacers jouent avec le feu mais font tomber les Knicks !

Deuxième victoire de suite pour les Pacers, qui ont sans doute réalisé leur meilleur match de la saison en l’absence de Tyrese Haliburton.

Face aux Knicks de Jalen Brunson (33 points, 11 passes décisives), qui ont alterné entre le chaud et le froid, Indiana a opposé avec succès la force de son collectif, emmené par le duo Nesmith – Siakam (18 et 19 points), mais aussi par les nombreuses contributions de ses joueurs de complément.

Jalen Brunson sauve déjà les meubles

Dominés par des Knicks euphoriques en début de match (9-18), les Pacers ont vite rectifié le tir. Jay Huff a pris le relais de la paire Nesmith-Siakam en inscrivant 8 points pour relancer Indiana, revenu à -1 à l’issue du premier acte (26-27).

La dynamique s’est poursuivie avec un 13-2, notamment alimenté par un Ivica Zubac tranchant (50-38). Après avoir compté jusqu’à 14 points de retard (58-44), les Knicks s’en sont remis au talent de Jalen Brunson, en mode patron pour rester en vie. Le meneur a frappé deux fois à 3-points, à mi-distance, mais aussi délivré deux caviars pour Mikal Bridges et Tyler Kolek (58-49).

New York a repris des couleurs après le repos avec un 10-2 marqué par les 3-points coup sur coup de Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns (65-60). Miles McBride a surenchéri à deux reprises pour initier un 13-2 qui a remis les Knicks dans le coup, avant que Jalen Brunson ne ramène les siens à -1 à l’issue du troisième quart-temps (85-84).

Indiana se fait peur sur la fin

Le 3-points d’Andrew Nembhard, les percées de Pascal Siakam et Kelly Oubre, puis le dunk d’Aaron Nesmith ont permis aux Pacers de refaire le break avant le « money-time » (102-89). Face aux derniers assauts de la paire Bridges-Towns à 3-points pour épauler Jalen Brunson, Indiana pensait tenir le bon bout (106-98).

Jusqu’à ce que les deux lancers-francs manqués de Pascal Siakam ne redonnent espoir aux Knicks dans les dernières secondes. Le trio Brunson-Bridges-Towns a alors ramené New York à 106-104, avant qu’une mésentente entre Siakam et Andrew Nembhard sur une remise en jeu n’offre une ultime possession aux visiteurs.

Mais Karl-Anthony Towns a manqué le panier de l’égalisation au buzzer, à mi-distance.

Vainqueur 106-104, Indiana décroche ainsi sa première victoire en NBA Cup cette saison, tandis que le compteur des Knicks, tenants du titre, reste à zéro.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Pacers récompensé. Là où Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns ont bénéficié de peu de relais en dehors de Mikal Bridges, Indiana a multiplié les solutions pour épauler Pascal Siakam et tenir tête au tenant du titre. Cette profondeur s’est illustrée par séquences, avec les passages de Jay Huff puis d’Obi Toppin, qui ont contribué aux 29 points venus du banc. Sans oublier le dunk décisif d’Aaron Nesmith ou les 7 passes décisives distribuées en seulement 17 minutes par TJ McConnell.

– Les deux « bourdes » de Pascal Siakam. L’intérieur camerounais avait fait le plus dur après avoir libéré les siens d’un « fadeaway » sur Jalen Brunson pour porter la marque à 106-98. Mais son 0/2 aux lancers-francs, puis sa mésentente avec Andrew Nembhard sur une remise en jeu cruciale à 106-104, ont causé une belle frayeur aux Pacers. Heureusement sans conséquence.

– Le zéro pointé de Josh Hart. Un match sans pour le « couteau suisse » des Knicks, qui a progressivement disparu des radars, laissant derrière lui un zéro pointé suffisamment rare pour être signalé : 0/4 au tir, 5 rebonds et 4 passes décisives en 23 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 106 NYK 104 ORL 107 MIL 99 MIA 133 CLE 121 CHI 125 ATL 117 NOR 111 MEM 142 HOU 125 UTH 118 SAS 123 GSW 85 SAC 86 POR 100 LAC 63 OKC 63