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Les Pacers jouent avec le feu mais font tomber les Knicks !

Publié le 14/11/2026 à 6:17 Twitter Facebook

NBA – Portés par les nombreuses armes de leur collectif, les Pacers ont fini par venir à bout de Knicks trop inconstants (106-104), malgré une grosse frayeur dans les dernières secondes.

Les Pacers

Deuxième victoire de suite pour les Pacers, qui ont sans doute réalisé leur meilleur match de la saison en l’absence de Tyrese Haliburton.

Face aux Knicks de Jalen Brunson (33 points, 11 passes décisives), qui ont alterné entre le chaud et le froid, Indiana a opposé avec succès la force de son collectif, emmené par le duo Nesmith – Siakam (18 et 19 points), mais aussi par les nombreuses contributions de ses joueurs de complément.

Jalen Brunson sauve déjà les meubles

Dominés par des Knicks euphoriques en début de match (9-18), les Pacers ont vite rectifié le tir. Jay Huff a pris le relais de la paire Nesmith-Siakam en inscrivant 8 points pour relancer Indiana, revenu à -1 à l’issue du premier acte (26-27).

La dynamique s’est poursuivie avec un 13-2, notamment alimenté par un Ivica Zubac tranchant (50-38). Après avoir compté jusqu’à 14 points de retard (58-44), les Knicks s’en sont remis au talent de Jalen Brunson, en mode patron pour rester en vie. Le meneur a frappé deux fois à 3-points, à mi-distance, mais aussi délivré deux caviars pour Mikal Bridges et Tyler Kolek (58-49).

New York a repris des couleurs après le repos avec un 10-2 marqué par les 3-points coup sur coup de Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns (65-60). Miles McBride a surenchéri à deux reprises pour initier un 13-2 qui a remis les Knicks dans le coup, avant que Jalen Brunson ne ramène les siens à -1 à l’issue du troisième quart-temps (85-84).

Indiana se fait peur sur la fin

Le 3-points d’Andrew Nembhard, les percées de Pascal Siakam et Kelly Oubre, puis le dunk d’Aaron Nesmith ont permis aux Pacers de refaire le break avant le « money-time » (102-89). Face aux derniers assauts de la paire Bridges-Towns à 3-points pour épauler Jalen Brunson, Indiana pensait tenir le bon bout (106-98).

Jusqu’à ce que les deux lancers-francs manqués de Pascal Siakam ne redonnent espoir aux Knicks dans les dernières secondes. Le trio Brunson-Bridges-Towns a alors ramené New York à 106-104, avant qu’une mésentente entre Siakam et Andrew Nembhard sur une remise en jeu n’offre une ultime possession aux visiteurs.

Mais Karl-Anthony Towns a manqué le panier de l’égalisation au buzzer, à mi-distance.

Vainqueur 106-104, Indiana décroche ainsi sa première victoire en NBA Cup cette saison, tandis que le compteur des Knicks, tenants du titre, reste à zéro.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le collectif des Pacers récompensé. Là où Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns ont bénéficié de peu de relais en dehors de Mikal Bridges, Indiana a multiplié les solutions pour épauler Pascal Siakam et tenir tête au tenant du titre. Cette profondeur s’est illustrée par séquences, avec les passages de Jay Huff puis d’Obi Toppin, qui ont contribué aux 29 points venus du banc. Sans oublier le dunk décisif d’Aaron Nesmith ou les 7 passes décisives distribuées en seulement 17 minutes par TJ McConnell.

Les deux « bourdes » de Pascal Siakam. L’intérieur camerounais avait fait le plus dur après avoir libéré les siens d’un « fadeaway » sur Jalen Brunson pour porter la marque à 106-98. Mais son 0/2 aux lancers-francs, puis sa mésentente avec Andrew Nembhard sur une remise en jeu cruciale à 106-104, ont causé une belle frayeur aux Pacers. Heureusement sans conséquence.

Le zéro pointé de Josh Hart. Un match sans pour le « couteau suisse » des Knicks, qui a progressivement disparu des radars, laissant derrière lui un zéro pointé suffisamment rare pour être signalé : 0/4 au tir, 5 rebonds et 4 passes décisives en 23 minutes.

Indiana Pacers / 106TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Pascal Siakam315/132/47/1212324030-6198
Aaron Nesmith327/102/32/216711010-121822
Kelly Oubre Jr.295/131/45/614503201-51615
Ivica Zubac256/120/00/094131001141220
Andrew Nembhard334/141/63/313460060-14126
Obi Toppin164/61/30/0033100008911
Jay Huff83/52/40/001100001-188
T.J. McConnell173/90/10/0033612201669
Quenton Jackson201/41/30/0235441102239
Larry Nance Jr.131/20/10/011212100-125
Jalen Slawson100/20/01/213401010-111
Total39/9010/2918/2517335022166153106
New York Knicks / 104TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jalen Brunson3511/224/97/801111324083331
Karl-Anthony Towns339/193/72/33121552310-32334
Mikal Bridges288/122/40/012335230-51819
OG Anunoby334/132/81/2022131318113
Josh Hart230/40/30/014542000-1105
Miles McBride213/83/70/001111101698
Landry Shamet212/61/50/012311110955
Tyler Kolek182/41/20/024622000-8511
Andre Drummond130/10/00/006602111306
Jordan Clarkson80/20/10/001102000-110-1
Pacome Dadiet10/00/00/000001000-600
Total39/9116/4610/1383543282411133104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND106
NYK104
ORL107
MIL99
MIA133
CLE121
CHI125
ATL117
NOR111
MEM142
HOU125
UTH118
SAS123
GSW85
SAC86
POR100
LAC63
OKC63

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Journaliste Romain Davesne

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