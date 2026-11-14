Les Spurs ne font qu’une bouchée des Warriors

Derrière une défense intraitable, les Spurs ont sauté à la gorge de Warriors orphelins de Stephen Curry. Sous l’impulsion de Stephon Castle et Devin Vassell (7 points), San Antonio débute le match sur un 18-0 ! Il faut attendre six minutes pour voir Golden State inscrire ses premiers points, et seul LJ Cryer (20 points), en sortie de banc, parvient à limiter la casse (38-14).

Si l’adresse fuit les Spurs dans le deuxième quart-temps, celle des Warriors ne pointe toujours pas le bout de son nez. Petit à petit, Dylan Harper (9 points, 4 passes) et Victor Wembanyama (14 points, 12 rebonds, 6 passes, 2 contres) enfoncent le clou pour rentrer aux vestiaires avec trente points d’avance (63-33).

De’Anthony Melton (8 points) et Brandin Podziemski (8 points) trouvent un semblant de réussite pour débuter le troisième quart-temps, mais Stephon Castle en rajoute une couche pour faire passer l’écart au-dessus des quarante points (95-52). Keldon Johnson (18 points) et Harrison Barnes (11 points) terminent alors le boulot pour des Spurs en roue libre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephon Castle se défoule. En manque d’adresse depuis le début de saison et moins en vue que Dylan Harper et De’Aaron Fox, Stephon Castle a agressé la défense de Golden State dès les premières minutes, sans jamais relâcher la pression. Il a inscrit 13 points dans le premier quart-temps, puis 14 dans le troisième, pour donner le ton et rappeler qu’il reste une arme offensive majeure des Spurs. Sans rien perdre de son intensité défensive.

– Soirée tranquille pour Victor Wembanyama. En seulement 21 minutes de jeu, le Français a noirci la feuille de statistiques, terminant avec 14 points, 12 rebonds, 6 passes et 2 contres. Il a posé son empreinte dans tous les compartiments du jeu, sans avoir besoin de forcer, pour accompagner les Spurs vers une 11e victoire de suite.

– Golden State impuissant. Les Warriors n’avaient jamais débuté un match de la sorte sous les ordres de Steve Kerr et ils ne s’en sont jamais remis. Dépassés par la taille et l’impact physique des Spurs, les coéquipiers de Yaxel Lendeborg n’ont jamais trouvé leur rythme. Particulièrement ciblé par la défense de San Antonio, le rookie a connu le pire match de sa jeune carrière NBA : seulement 3 points à 1/13 aux tirs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 106 NYK 104 ORL 107 MIL 99 MIA 133 CLE 121 CHI 125 ATL 117 NOR 111 MEM 142 HOU 125 UTH 118 SAS 123 GSW 85 SAC 107 POR 120 LAC 113 OKC 112