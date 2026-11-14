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Les Spurs ne font qu’une bouchée des Warriors

Publié le 14/11/2026 à 6:48 Twitter Facebook

NBA – Stephon Castle (32 points, 6 passes, 5 rebonds) et les Spurs n’ont fait qu’une bouchée de Golden State pour enchaîner une 11e victoire de suite (123-85).

Victor Wembanyama et les SpursDerrière une défense intraitable, les Spurs ont sauté à la gorge de Warriors orphelins de Stephen Curry. Sous l’impulsion de Stephon Castle et Devin Vassell (7 points), San Antonio débute le match sur un 18-0 ! Il faut attendre six minutes pour voir Golden State inscrire ses premiers points, et seul LJ Cryer (20 points), en sortie de banc, parvient à limiter la casse (38-14).

Si l’adresse fuit les Spurs dans le deuxième quart-temps, celle des Warriors ne pointe toujours pas le bout de son nez. Petit à petit, Dylan Harper (9 points, 4 passes) et Victor Wembanyama (14 points, 12 rebonds, 6 passes, 2 contres) enfoncent le clou pour rentrer aux vestiaires avec trente points d’avance (63-33).

De’Anthony Melton (8 points) et Brandin Podziemski (8 points) trouvent un semblant de réussite pour débuter le troisième quart-temps, mais Stephon Castle en rajoute une couche pour faire passer l’écart au-dessus des quarante points (95-52). Keldon Johnson (18 points) et Harrison Barnes (11 points) terminent alors le boulot pour des Spurs en roue libre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Stephon Castle se défoule. En manque d’adresse depuis le début de saison et moins en vue que Dylan Harper et De’Aaron Fox, Stephon Castle a agressé la défense de Golden State dès les premières minutes, sans jamais relâcher la pression. Il a inscrit 13 points dans le premier quart-temps, puis 14 dans le troisième, pour donner le ton et rappeler qu’il reste une arme offensive majeure des Spurs. Sans rien perdre de son intensité défensive.

Soirée tranquille pour Victor Wembanyama. En seulement 21 minutes de jeu, le Français a noirci la feuille de statistiques, terminant avec 14 points, 12 rebonds, 6 passes et 2 contres. Il a posé son empreinte dans tous les compartiments du jeu, sans avoir besoin de forcer, pour accompagner les Spurs vers une 11e victoire de suite.

Golden State impuissant. Les Warriors n’avaient jamais débuté un match de la sorte sous les ordres de Steve Kerr et ils ne s’en sont jamais remis. Dépassés par la taille et l’impact physique des Spurs, les coéquipiers de Yaxel Lendeborg n’ont jamais trouvé leur rythme. Particulièrement ciblé par la défense de San Antonio, le rookie a connu le pire match de sa jeune carrière NBA : seulement 3 points à 1/13 aux tirs.

San Antonio Spurs / 123TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Stephon Castle2512/185/83/314561011353237
Victor Wembanyama205/110/22/31111260122251224
Dylan Harper254/81/30/01234110031913
De'Aaron Fox161/60/35/5145111202077
Devin Vassell223/60/31/2022220003577
Keldon Johnson246/112/64/613440120101818
Harrison Barnes214/93/60/0011110100117
Carter Bryant193/102/60/012323000386
Julian Champagnie223/81/50/01783201118713
Luke Kornet162/30/02/24372100212616
Jordan McLaughlin132/30/10/0246201010413
Tarris Reed Jr.101/20/00/222411200126
Total46/9514/4317/231545603413797123
Golden State Warriors / 85TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
De'Anthony Melton183/112/60/013431101-2989
Brandin Podziemski222/102/52/212300001-2484
Will Richard302/41/22/222414020-2778
Draymond Green152/50/20/003333120-2346
Yaxel Lendeborg231/130/21/225713031-403-4
LJ Cryer237/176/110/011261100-112019
Charles Bassey205/70/01/214524030-131112
Gui Santos213/81/30/113411011-776
Georges Niang152/41/20/003321000-1558
Malevy Leons131/21/22/201101000055
Graham Ike132/71/30/011231111-356
Gary Payton II121/30/20/002202010221
Al Horford90/20/10/003310000002
Total31/9315/418/111033432322413585

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND106
NYK104
ORL107
MIL99
MIA133
CLE121
CHI125
ATL117
NOR111
MEM142
HOU125
UTH118
SAS123
GSW85
SAC107
POR120
LAC113
OKC112

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Melvin Karsenti
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