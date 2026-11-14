Les Clippers résistent aux 40 points de Shai Gilgeous-Alexander

Deuxième manche entre les Clippers et le Thunder, après un premier duel remporté par OKC, lors d’une rencontre où Cason Wallace et Jalen Williams s’étaient blessés.

Darius Garland ouvre le score et les Clippers prennent rapidement les commandes. Les hommes de Tyronn Lue sont adroits, à l’image de Brook Lopez (26 points), qui réussit ses deux premiers tirs à 3-points (20-14).

Le Thunder égalise, mais multiplie les fautes et offre de nombreux lancers francs aux Clippers, qui restent devant. Après avoir ouvert son compteur sur la ligne, Keaton Wagler sanctionne de loin et Los Angeles mène 33-27 après douze minutes.

Le rookie ouvre la période suivante avec un « floater », mais Shai Gilgeous-Alexander (40 points, 4 rebonds, 5 passes) lui répond à mi-distance. Ajay Mitchell envoie Adey Mara au « alley-oop », avant que « SGA » n’ajoute un panier dans la raquette pour ramener son équipe à trois longueurs (35-32).

Tyronn Lue prend un temps-mort et, à la reprise, Keaton Wagler artille à 3-points, imité par Rui Hachimura. Pendant que les Clippers sanctionnent derrière l’arc, le Thunder peine à suivre le rythme. Les visiteurs ne réussissent que deux de leurs quinze premières tentatives à 3-points et Los Angeles prend dix points d’avance après un nouveau tir primé de Derrick Jones Jr. (48-38).

Jared McCain et Shai Gilgeous-Alexander relancent le Thunder

Mené de 13 points à la mi-temps, le Thunder revient rapidement à six longueurs grâce à Jared McCain et Shai Gilgeous-Alexander (58-52). Cette fois, ce sont les Clippers qui manquent d’adresse, avec quatre tirs ratés de suite avant que Brook Lopez ne relance la machine.

Mais l’ancien joueur des Bucks manque ensuite sa cible à 3-points et perd un ballon, ce qui permet à Shai Gilgeous-Alexander d’égaliser, puis de donner l’avantage à son équipe sur deux lancers francs (65-63).

Malgré les 31 points cumulés de Shai Gilgeous-Alexander et Jared McCain dans ce troisième quart-temps, conclu par un panier au buzzer du second, les Clippers ne comptent que deux points de retard avant le dernier acte (84-82).

Los Angeles peine alors à recoller, puisque Isaiah Hartenstein enchaîne cinq points. Les Californiens perdent le ballon sur les deux possessions suivantes et Shai Gilgeous-Alexander creuse l’écart à 3-points (98-91).

Brook Lopez porte les Clippers

Mais les Clippers n’abdiquent pas. Grâce à leur adresse extérieure, ils reviennent à trois longueurs à l’approche du « money-time » (102-99). Shai Gilgeous-Alexander atteint la barre des 40 points, mais cela ne suffit pas pour mettre Los Angeles à distance.

Car Brook Lopez prend feu ! L’intérieur ramène les siens à deux points à une minute du terme, avant de servir Darius Garland pour un 2+1 qui redonne l’avantage aux Californiens.

À 20 secondes de la fin, Derrick Jones Jr. manque son tir près du cercle, offrant une dernière chance au Thunder. Le ballon arrive évidemment entre les mains de Shai Gilgeous-Alexander, mais « DJJ » lui ferme les espaces et l’empêche de trouver une bonne position.

Le double MVP en titre tente malgré tout sa chance à 3-points, sans réussite. Les Clippers peuvent exulter : ils s’imposent 113-112 et font tomber le Thunder au terme d’une fin de match haletante.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander manque le tir de la gagne. Auteur de 40 points à 15/26 aux tirs, le double MVP en titre a longtemps porté le Thunder. Alors qu’OKC accusait 13 points de retard à la pause, il a inscrit 14 points dans le troisième quart-temps pour permettre aux siens de renverser la situation. Encore décisif dans le dernier acte, il a toutefois échoué sur l’ultime possession, parfaitement défendu par Derrick Jones Jr. Une grosse performance individuelle qui ne suffit pas à éviter la défaite.

– Un duel de pivots. Le quatrième quart-temps a donné lieu à un beau duel entre Isaiah Hartenstein et Brook Lopez. L’intérieur du Thunder a porté les premiers coups avec cinq points de suite, dont un lancer franc après une faute flagrante de son adversaire. Mais c’est Brook Lopez qui a eu le dernier mot. À un peu plus de cinq minutes du terme, il plante à 3-points pour ramener les siens à une longueur, avant d’enchaîner un dunk, un tir à mi-distance et surtout une passe décisive pour Darius Garland. Avec 26 points, dont 11 dans le dernier quart-temps, à 11/21 aux tirs, il a été le grand artisan du succès californien. En face, Hartenstein termine avec 21 points et 16 rebonds.

– L’adresse extérieure des Clippers. Avant le coup de chaud de Brook Lopez dans le « money-time », Los Angeles avait notamment fait la différence derrière l’arc. Darius Garland a ouvert le bal, suivi par Brook Lopez, auteur de deux tirs primés dès ses premières tentatives. Souvent trouvé dans les corners après une bonne circulation de balle, Derrick Jones Jr. a terminé à 4/7 dans l’exercice, tandis que Gradey Dick a signé un parfait 2/2. Au total, les Clippers ont converti 16 de leurs 41 tentatives à 3-points, contre 11/35 pour le Thunder. Un écart précieux dans une rencontre décidée sur un seul point.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 106 NYK 104 ORL 107 MIL 99 MIA 133 CLE 121 CHI 125 ATL 117 NOR 111 MEM 142 HOU 125 UTH 118 SAS 123 GSW 85 SAC 107 POR 120 LAC 113 OKC 112