Deni Avdija et Damian Lillard enfoncent les Kings

Devant son public, qui attend toujours un premier succès à domicile, Domantas Sabonis aborde la rencontre avec une tout autre agressivité qu’à Orlando, où il n’avait pas marqué le moindre point. Le Lituanien court en transition, attaque le cercle et organise le jeu pour permettre à Sacramento de rester dans le sillage de Portland.

Mais les Blazers font rapidement la différence derrière l’arc. Ils convertissent cinq de leurs dix premières tentatives, contre seulement deux pour les Kings. Deni Avdija sanctionne de loin, puis Scoot Henderson marque à son tour derrière l’arc pour offrir neuf longueurs d’avance à Portland après douze minutes (34-25).

Sacramento tente de réagir avec Sabonis, Keegan Murray et De’Andre Hunter. Les Kings reviennent plusieurs fois sous les dix points, mais Portland trouve systématiquement la réponse. Avdija attaque deux fois le cercle avant d’ajouter un tir primé, puis Scoot Henderson et Toumani Camara (14 points) frappent également de loin.

Damian Lillard (29 points) commence à trouver son rythme en fin de première mi-temps. Son tir à 3-points, suivi d’un panier de Camara, permet aux Blazers de rejoindre les vestiaires avec 11 points d’avance (64-53).

Deni Avdija presque parfait

Au retour des vestiaires, Zach LaVine (12 points) tente de relancer Sacramento avec deux tirs primés rapides. Domantas Sabonis continue d’apporter près du cercle et Keegan Murray (16 points, 6 rebonds, 4 passes) participe à l’effort collectif.

Mais Deni Avdija se charge de calmer chaque tentative de retour. L’Israélien joue constamment vers l’avant, attaque les intervalles et termine au cercle ou provoque des fautes. A ses côtés, Damian Lillard oblige la défense à s’étirer, tandis que Donovan Clingan trouve des espaces dans la raquette. C’est une solution insoluble pour les Kings. Dans le sillage de ce «Big Three», Portland porte son avance à quinze unités avant la dernière période (93-78).

Darius Acuff Jr., limité à deux points en première mi-temps, retrouve enfin son agressivité dans le quatrième quart-temps. Le rookie inscrit 10 points dans la période mais les Blazers gèrent leur avance grâce à leur adresse extérieure et à leur quasi-perfection sur la ligne des lancers francs. Ils s’imposent 120-107 et débutent leur «road trip» de six rencontres par une victoire confortable.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’efficacité exceptionnelle de Deni Avdija. L’ailier All-Star inscrit 34 points à 11/13 aux tirs, 3/5 à 3-points et 9/9 aux lancers francs. Lorsque Sacramento a tenté de revenir, il a toujours répondu par une pénétration, un tir extérieur ou un passage sur la ligne.

– Damian Lillard complète parfaitement Avdija. Avec 29 points, le meneur All-Star apporte la menace extérieure dont Portland avait besoin. Même s’il n’est pas adroit, c’est un danger permanent et ça oblige la «défense» des Kings à s’écarter, et donc à laisser des boulevards à Avdija.

– Le coup d’arrêt de Darius Acuff Jr. Le rookie restait sur sept rencontres consécutives avec au moins 20 points et 5 passes. Portland le limite à 17 points et 6 passes, à 6/19 aux tirs. Son réveil dans le quatrième quart-temps intervient trop tard.

– Sacramento rejoint tristement l’équipe de 1990/91. Avec une victoire pour onze défaites, les Kings égalent la pire entame de l’histoire de la franchise après douze rencontres. Leur bilan de 0-7 au Golden 1 Center constitue aussi leur plus mauvaise entame à domicile.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 106 NYK 104 ORL 107 MIL 99 MIA 133 CLE 121 CHI 125 ATL 117 NOR 111 MEM 142 HOU 125 UTH 118 SAS 123 GSW 85 SAC 107 POR 120 LAC 113 OKC 112