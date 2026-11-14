Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo écrasent les Cavaliers

Privé de Klay Thompson, touché à la cheville, et de Pelle Larsson, malade, Miami s’appuie immédiatement sur sa puissance intérieure dans cette rencontre de NBA Cup. En face, Cleveland doit composer sans Evan Mobley, absent en raison d’une entorse au gros orteil gauche.

Les Cavaliers compensent d’abord par leur adresse extérieure. Donovan Mitchell (25 points) lance idéalement son équipe avec deux tirs primés, tandis que Tyrese Proctor et Jaylon Tyson répondent à l’activité de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Malgré 13 points de ce dernier dans le premier quart-temps, le Heat ne compte que deux longueurs d’avance (29-27).

Le mano a mano se poursuit dans la deuxième période. Ryan Conwell (20 points) apporte du scoring à Miami, mais la jeunesse de Cleveland répond à chaque accélération. Tyrese Proctor (22 points) se montre particulièrement agressif et les Cavaliers prennent jusqu’à six longueurs d’avance. Dans la lignée de son match face aux Knicks, James Harden (20 points, 8 passes) contrôle le rythme et permet aux visiteurs de virer en tête à la pause (57-54).

Bam Adebayo et Giannis passent à l’offensive

Le Heat augmente la pression au retour des vestiaires. Davion Mitchell accélère le jeu et multiplie les passes vers ses intérieurs. Sans Mobley, Cleveland ne possède pas les armes nécessaires pour contenir Giannis et Bam, qui profitent systématiquement des «switchs» pour attaquer des adversaires plus petits.

Les Cavaliers s’accrochent derrière Donovan Mitchell et Tyrese Proctor, mais Miami inscrit 38 points dans le troisième quart-temps pour reprendre les commandes (92-91).

Tout se joue donc dans la dernière période. Le Heat insiste encore davantage à l’intérieur, et le duo Giannis–Adebayo devient impossible à ralentir. Les deux All-Stars attaquent sans relâche le cercle, pendant que Davion Mitchell (22 points, 17 passes) sanctionne les aides défensives.

Miami creuse progressivement l’écart et prend 13 longueurs d’avance au milieu du quatrième quart-temps. Cleveland continue de marquer, notamment par l’intermédiaire de Meleek Thomas (12 points), mais ne parvient plus à obtenir les stops nécessaires. Résultat, le Heat gère la fin de match pour s’imposer 133-121 et rester invaincu dans cette NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un duo à 74 points. Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo ont tous les deux inscrit 37 points. Ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire du Heat que deux joueurs atteignent ce total lors d’un même match, après LeBron James et Dwyane Wade en 2013. Giannis termine à 15/20 aux tirs, et Bam à 13/19, avec 14 rebonds et aucun ballon perdu.

– L’absence d’Evan Mobley a été fatale. Sans son meilleur protecteur de cercle, Cleveland n’avait pas les moyens de ralentir les deux intérieurs du Heat. Les nombreux changements défensifs ont laissé des joueurs beaucoup plus petits face à Giannis ou Adebayo. L’IRM passée par Mobley n’a toutefois révélé aucune lésion sérieuse et Kenny Atkinson n’anticipe pas une longue absence.

– Le récital de Davion Mitchell. Avec 22 points et 17 passes décisives, le meneur égale son record personnel à la distribution. Il termine avec un seul ballon perdu en près de 39 minutes et a constamment profité de la gravité de ses deux intérieurs.

– Miami prend une option en NBA Cup. Désormais seul en tête de son groupe avec un bilan de 2-0, le Heat maîtrise son destin. Deux victoires à Philadelphie et New York lui assurureraient une place en quarts de finale. Cleveland, tombé à 1-1, devra probablement gagner ses deux dernières rencontres contre Indiana et les Knicks pour espérer se qualifier.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 106 NYK 104 ORL 107 MIL 99 MIA 133 CLE 121 CHI 125 ATL 117 NOR 111 MEM 142 HOU 125 UTH 118 SAS 123 GSW 85 SAC 107 POR 120 LAC 103 OKC 105