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Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo écrasent les Cavaliers

Publié le 14/11/2026 à 6:41 Twitter Facebook

NBA – Avec 37 points chacun, Bam Adebayo et Giannis Antetokounmpo ont profité de l’absence d’Evan Mobley pour dominer Cleveland (133-121). Miami prend seul la tête de son groupe en NBA Cup.

adebayo cavaliersPrivé de Klay Thompson, touché à la cheville, et de Pelle Larsson, malade, Miami s’appuie immédiatement sur sa puissance intérieure dans cette rencontre de NBA Cup. En face, Cleveland doit composer sans Evan Mobley, absent en raison d’une entorse au gros orteil gauche.

Les Cavaliers compensent d’abord par leur adresse extérieure. Donovan Mitchell (25 points) lance idéalement son équipe avec deux tirs primés, tandis que Tyrese Proctor et Jaylon Tyson répondent à l’activité de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Malgré 13 points de ce dernier dans le premier quart-temps, le Heat ne compte que deux longueurs d’avance (29-27).

Le mano a mano se poursuit dans la deuxième période. Ryan Conwell (20 points) apporte du scoring à Miami, mais la jeunesse de Cleveland répond à chaque accélération. Tyrese Proctor (22 points) se montre particulièrement agressif et les Cavaliers prennent jusqu’à six longueurs d’avance. Dans la lignée de son match face aux Knicks, James Harden (20 points, 8 passes) contrôle le rythme et permet aux visiteurs de virer en tête à la pause (57-54).

Bam Adebayo et Giannis passent à l’offensive

Le Heat augmente la pression au retour des vestiaires. Davion Mitchell accélère le jeu et multiplie les passes vers ses intérieurs. Sans Mobley, Cleveland ne possède pas les armes nécessaires pour contenir Giannis et Bam, qui profitent systématiquement des «switchs» pour attaquer des adversaires plus petits.

Les Cavaliers s’accrochent derrière Donovan Mitchell et Tyrese Proctor, mais Miami inscrit 38 points dans le troisième quart-temps pour reprendre les commandes (92-91).

Tout se joue donc dans la dernière période. Le Heat insiste encore davantage à l’intérieur, et le duo Giannis–Adebayo devient impossible à ralentir. Les deux All-Stars attaquent sans relâche le cercle, pendant que Davion Mitchell (22 points, 17 passes) sanctionne les aides défensives.

Miami creuse progressivement l’écart et prend 13 longueurs d’avance au milieu du quatrième quart-temps. Cleveland continue de marquer, notamment par l’intermédiaire de Meleek Thomas (12 points), mais ne parvient plus à obtenir les stops nécessaires. Résultat, le Heat gère la fin de match pour s’imposer 133-121 et rester invaincu dans cette NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un duo à 74 points. Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo ont tous les deux inscrit 37 points. Ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire du Heat que deux joueurs atteignent ce total lors d’un même match, après LeBron James et Dwyane Wade en 2013. Giannis termine à 15/20 aux tirs, et Bam à 13/19, avec 14 rebonds et aucun ballon perdu.

L’absence d’Evan Mobley a été fatale. Sans son meilleur protecteur de cercle, Cleveland n’avait pas les moyens de ralentir les deux intérieurs du Heat. Les nombreux changements défensifs ont laissé des joueurs beaucoup plus petits face à Giannis ou Adebayo. L’IRM passée par Mobley n’a toutefois révélé aucune lésion sérieuse et Kenny Atkinson n’anticipe pas une longue absence.

Le récital de Davion Mitchell. Avec 22 points et 17 passes décisives, le meneur égale son record personnel à la distribution. Il termine avec un seul ballon perdu en près de 39 minutes et a constamment profité de la gravité de ses deux intérieurs.

Miami prend une option en NBA Cup. Désormais seul en tête de son groupe avec un bilan de 2-0, le Heat maîtrise son destin. Deux victoires à Philadelphie et New York lui assurureraient une place en quarts de finale. Cleveland, tombé à 1-1, devra probablement gagner ses deux dernières rencontres contre Indiana et les Knicks pour espérer se qualifier.

Miami Heat / 133TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Giannis Antetokounmpo3115/201/26/112792004123735
Bam Adebayo3813/192/39/104101432000233747
Davion Mitchell387/143/75/6145173011222236
Tim Hardaway Jr.201/60/22/221321100-245
Myron Gardner190/30/30/013423000-203
Ryan Conwell326/124/94/42352302072019
Andrew Wiggins312/51/33/40334100011811
Bobby Portis152/61/30/012325010-155
Dru Smith50/30/20/000012000-110-2
Simone Fontecchio70/00/00/0000200101101
Total46/8812/3429/371333463720192133
Cleveland Cavaliers / 121TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Donovan Mitchell329/215/122/404475030-202519
James Harden345/132/88/806682321-72028
Jaylon Tyson296/114/70/003313100-131616
Jarrett Allen313/40/03/435813111-8917
Peyton Watson302/100/50/013423020-640
Tyrese Proctor277/95/73/41343410002227
Meleek Thomas175/82/50/00003510001213
Thomas Bryant163/80/33/501111100-495
Mario Hezonja92/20/00/013401010-147
Craig Porter90/00/00/011222001-105
Total42/8618/4719/25729362829893121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND106
NYK104
ORL107
MIL99
MIA133
CLE121
CHI125
ATL117
NOR111
MEM142
HOU125
UTH118
SAS123
GSW85
SAC107
POR120
LAC103
OKC105

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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