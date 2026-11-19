En marge du lancement du très attendu GTA VI, Miami s’est mise aux couleurs de « Vice City » à l’occasion de cette affiche face à Milwaukee. Une rencontre d’autant plus particulière qu’elle marquait les premières retrouvailles entre Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et les Bucks, ainsi qu’entre Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis et le Heat.

Mais le suspense n’a pas duré longtemps, tant la réalité du terrain a confirmé la tendance du moment : Miami déroule (six victoires de suite), quand Milwaukee coule (une victoire en quinze matchs). Plus adroits, plus inspirés et surtout plus en confiance, les Floridiens ont rapidement fait sauter le verrou adverse.

D’abord avec Klay Thompson et Bam Adebayo, puis avec Ryan Conwell en sortie de banc, alors que Giannis Antetokounmpo s’est d’abord montré discret au scoring, préférant se concentrer sur les rebonds et la création. Sans oublier la défense, avec notamment un énorme contre sur Brayden Burries.

Giannis privé de « triple-double »

En face, Tyler Herro, sifflé sur ses prises de balle et visiblement désireux de bien faire, n’est pas parvenu à empêcher la déroute des Bucks. Seul Kyle Kuzma a fait illusion en première mi-temps, mais il était trop esseulé, tandis que Bam Adebayo se montrait incontrôlable à l’intérieur comme à l’extérieur. Résultat : 26 points d’écart à la pause (74-48), et une rencontre déjà largement à l’avantage des Floridiens.

L’écart reste conséquent après la pause, malgré un léger relâchement du Heat. D’abord parce que Giannis Antetokounmpo passe la seconde au scoring, tout en continuant à distribuer les caviars. Ensuite parce que les efforts de Kyle Kuzma et du rookie Brayden Burries près du cercle ne suffisent pas à compenser la folle réussite à 3-points des joueurs de Miami, et notamment de Davion Mitchell, incandescent.

Tyler Herro à côté de la plaque, le trio Jaime Jaquez Jr. – Kel’el Ware – Kasparas Jakucionis en profite quant à lui pour se mettre en évidence en sortie de banc. Cela ne change rien à la physionomie du match : l’écart reste conséquent et un long « garbage time » se profile. Le dernier enjeu ? Permettre à Giannis Antetokounmpo de valider son « triple-double ».

Le Grec échoue néanmoins, faute de réussite de ses coéquipiers, et les Bucks profitent des six dernières minutes, avec Kasparas Jakucionis, AJ Green ou encore Caris LeVert, pour revenir jusqu’à -7. Un retour tardif qui ne change rien au résultat, mais qui atténue la domination affichée par Miami pendant trois quarts-temps (137-130).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo sans pitié avec son ex. Contrairement à Tyler Herro, passé à côté de ses retrouvailles, le « Greek Freak » n’a pas raté son rendez-vous avec son ancienne équipe. Tout proche du « triple-double » (27 points, 14 rebonds, 9 passes), sans parvenir à décrocher sa dixième passe malgré ses efforts dans le « garbage time », il a surtout été capable d’activer le mode scoreur en seconde période pour maintenir Milwaukee à distance. Une prestation tout en maîtrise, loin des difficultés rencontrées par Herro (8 points à 4/11), copieusement sifflé par son ancien public.

– Les shooteurs floridiens en démonstration. Avec les multiples paniers à 3-points de Bam Adebayo, Davion Mitchell, Klay Thompson ou encore Ryan Conwell, les joueurs du Heat n’auront pas mis longtemps à faire exploser la défense des Bucks, incapable de contenir leur adresse extérieure. Le suspense n’a ainsi duré qu’une moitié de quart-temps, le temps pour les hommes d’Erik Spoelstra de régler la mire, pour finalement terminer à 22 sur 48 derrière l’arc.

– Miami en mode « Vice City ». Le Heat avait fait les choses en grand pour la sortie de GTA VI, avec une soirée baptisée « A Night in Vice City ». Le Kaseya Center s’est ainsi transformé pour rappeler l’univers du jeu, dont l’action se déroule dans une version fictive de Miami. Une opération marketing de grande envergure.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 121 MEM 124 IND 104 HOU 119 MIA 137 MIL 130 ORL 116 PHI 121 BRO 107 CHI 137 TOR 99 WAS 103 NOR 109 DET 122 OKC 112 ATL 117 DAL 116 GSW 94 DEN 105 BOS 101 LAL 90 UTH 100 SAC 107 PHO 128